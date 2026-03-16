La lesión de Andrés Ferrari y los planes del Sporting: la última hora en Mareo

La lesión de Andrés Ferrari supone un serio contratiempo para el Sporting de Gijón en un momento decisivo de la temporada. El delantero está pendiente de las últimas pruebas médicas tras el golpe sufrido en la acción en la que marcó el 2-1 en El Molinón ante el Castellón, aunque las primeras sensaciones en el club no invitan precisamente al optimismo. La lesión apunta a una posible fractura de peroné en su pierna izquierda, en una información que avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Tras el encuentro, el futbolista fue trasladado al hospital y ya en ese primer momento los servicios médicos apreciaron que la dolencia tenía mala pinta en la zona del peroné. Este lunes el jugador se ha sometido a nuevas pruebas médicas y en las próximas horas se conocerá el diagnóstico definitivo, aunque en el club existe el temor de que pueda tratarse de una fractura que le mantenga varios meses de baja. De confirmarse ese escenario, lo normal es que Ferrari no vuelva a jugar con el Sporting esta temporada. El atacante uruguayo está cedido por el Sint-Truidense V.V. y estaba llamado a tener cierto peso en la fase final de la campaña.

La lesión llega además justo cuando el delantero uruguayo había empezado a dejar buenas sensaciones. Pese a haber tenido hasta ahora un papel intermitente, sus números reflejan un rendimiento interesante. Ferrari ha participado en siete partidos, con tres titularidades y 273 minutos sobre el césped, en los que ha anotado dos goles, lo que deja una frecuencia de un tanto cada 137 minutos. Un registro que mostraba su capacidad para aportar cuando le tocaba entrar.

Más allá de los números, en el día a día el futbolista había destacado por una actitud muy positiva en el trabajo, ganándose poco a poco la confianza del cuerpo técnico y mostrando una progresión que apuntaba a que podía tener más protagonismo en este tramo final del curso.

Mareo aporta soluciones

Por ahora, además, el club no valora acudir al mercado para cubrir esa posible baja. La única opción sería recurrir a futbolistas libres y, con el tiempo que queda de competición, se trata de una alternativa complicada. Serían jugadores sin ritmo competitivo y con muy poco margen para adaptarse a la dinámica del equipo. De momento, la idea es tratar de encontrar soluciones dentro de la propia plantilla. En Mareo manejan buenos informes de los dos delanteros que llegaron en enero para reforzar el filial, Miguel Conde y Mario Bustos. El técnico Borja Jiménez quiere verlos de cerca en las próximas semanas para valorar si alguno puede acercarse a la dinámica del primer equipo.

La posible baja del delantero supone además un problema añadido para el Sporting en la delantera, que se queda con menos alternativas en plena pelea por los objetivos de la temporada. Juan Otero y Dubasin se mantienen como piezas indiscutibles en la parcela ofensiva, mientras que el club confía en que Amadou Coundoul pueda dar un paso adelante, aunque es verdad que en sus apariciones hasta ahora ha evidenciado falta de rodaje.

Plaga de lesiones

La lesión de Ferrari se suma además a una racha poco favorable con los problemas físicos en la plantilla rojiblanca. En las últimas semanas han pasado por la enfermería jugadores importantes como el portero Rubén Yáñez, el centrocampista Nacho Martín o el central Andrés Cuenca, además de la grave lesión sufrida anteriormente por Mamadou Loum.

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Especialmente llamativo resulta el caso de los refuerzos invernales. Dos de los tres fichajes realizados en enero han tenido problemas físicos: Cuenca, que podría reaparecer en una o dos semanas, y ahora Ferrari, que apunta a decir adiós a la temporada. Un golpe complicado para el Sporting justo cuando la temporada entra en su fase más exigente