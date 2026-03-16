Otero, el último heredero de Quini: el dato que une a la mayor leyenda del Sporting con el colombiano

Juan Otero ya es uno de los mejores delanteros que ha tenido el Sporting de Gijón en los últimos años. El colombiano ha firmado un registro que en el club rojiblanco llevaba décadas sin repetirse. Otero, que el pasado domingo marcó dos goles ante el Castellón, alcanzó los 10 tantos en Liga y se convirtió en el primer futbolista rojiblanco desde 1980 que logra tres temporadas consecutivas con dobles dígitos goleadores en el campeonato. Un hito histórico.

Para encontrar un precedente hay que remontarse a los tiempos de Enrique Castro "Quini", la mayor leyenda en la historia del Sporting de Gijón. El Brujo logró encadenar ocho temporadas consecutivas superando los diez goles en Liga antes de marcharse al FC Barcelona tras la temporada 1979-80, en la que firmó 26 tantos. Desde entonces, ningún delantero había logrado sostener una regularidad goleadora como la que está mostrando ahora el atacante colombiano.

En las últimas tres campañas, Otero ha alcanzado los dobles dígitos con 10, 12 y 10 goles, este último registro logrado en 30 partidos. El último delantero que había conseguido marcar 10 o más goles en Liga con el Sporting en dos temporadas consecutivas fue Uroš Djurdjević, pero ninguno había alcanzado una tercera. David Villa, otro de los grandes. marcó 38 goles, pero en dos temporadas (2001-2002 y 2002-2003), antes de ser traspasado al Zaragoza.

Como sucede con muchos delanteros, Otero —que comenzó su etapa en Gijón actuando como extremo derecho y acabó compitiendo en punta con Abelardo Fernández— ha alcanzado la madurez de su carrera como referente a sus 30 años.

Impacto sobresaliente. El impacto del colombiano está siendo sobresaliente. Sus números lo sitúan como un jugador crucial en la categoría, con 10 goles y 10 asistencias esta temporada. También destaca en parámetros físicos, con 90 duelos aéreos ganados, y es una pieza importante en la manera de entender el fútbol de Borja Jiménez por su capacidad para repetir esfuerzos a alta intensidad, presionar y estirar al equipo con su velocidad.

El Sporting, además, tiene al delantero amarrado por contrato. Otero finaliza su vinculación en 2027 con el club rojiblanco, aunque el acuerdo contempla una posible ampliación hasta 2028 si se cumplen una serie de objetivos.

César Gelabert volverá a estar disponible para el Sporting de Gijón después de cumplir su sanción y todo apunta a que regresará directamente a la alineación titular en el encuentro que el conjunto rojiblanco disputará este domingo a las 18:30 horas en Las Palmas.

El centrocampista siguió desde la grada de El Molinón la contundente victoria de su equipo ante el Castellón (4-1), un partido en el que no pudo participar precisamente por ese ciclo de sanción.

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Por otro lado, Borja Jiménez está pendiente del estado de Nacho Martín, que apunta a estar a disposición para el encuentro en Canarias. El mediocentro ha experimentado una notable evolución y podría ir convocado para el partido ante el conjunto isleño. Mientras, Andrés Cuenca deberá esperar al menos una semana más para comenzar a entrenar con el equipo gijonés.