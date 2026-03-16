El Sporting Femenino jugará en El Molinón: las claves de la histórica cita ante el Olímpico de León
El histórico partido será el domingo 29 de marzo a las 17 horas
O.N.
El Molinón – Enrique Castro Quini abrirá sus puertas para acoger un partido del Sporting Femenino. El histórico encuentro será el próximo domingo 29 de marzo, a las 17:00 horas, frente al CD Olímpico de León, en un encuentro correspondiente a la jornada 23 de la Segunda RFEF. Será la segunda ocasión en la que el equipo rojiblanco femenino dispute un partido en el estadio gijonés. Con esta iniciativa, el club quiere reconocer el trabajo que están realizando las jugadoras durante la presente temporada.
Para este encuentro, los abonados podrán acceder con el carné de la temporada 2025/26. Además, los menores de 14 años tendrán entrada gratuita, sin necesidad de retirar invitación. Para el público en general, el precio de las entradas será de 8 euros. El club visitante contará también con localidades destinadas a los aficionados leoneses que se desplacen a Gijón.Las entradas estarán disponibles el mismo día del partido, el domingo 29 de marzo, en las horas previas al inicio del encuentro. Las taquillas del estadio abrirán a partir de las 15:00 horas.
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