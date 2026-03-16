Los titulares de la rueda de prensa de Borja Jiménez: la visita al Hospital a Ferrari, el momento de Rosas...
"Somos los mismos
Borja Jiménez lamentó la grave lesión de Andrés Ferrari tras la goleada del Sporting de Gijón (4-1) sobre el Club Deportivo Castellón. Estas son sus declaraciones:
FERRARI «Hizo un buen partido, pero estará un tiempo largo de baja. Tenemos alguna idea de lo que tiene; lo iré a visitar al hospital y el club emitirá un comunicado»
VALORACIÓN DEL PARTIDO «Esperaba que pudiera ser un partido así. Ahora la cosa estaba en que no salía aunque hacíamos cosas bien. Mantenía la confianza y estamos muy contentos con la victoria»
LAS CRÍTICAS AL EQUIPO «Hace unos días éramos muy malos y ahora muy buenos, pero somos los mismos. Trabajamos muchísimo cada día para hacer felices a los aficionados»
OTERO «Es un jugador muy importante para nosotros. Hoy lo movimos un poco de posición y tuvo esa capacidad de tener la pelota en buenas condiciones para generar situaciones de uno contra uno»
CHRISTIAN JOEL «No es fácil para un portero que no viene de participar. Ha tenido momentos determinantes y ha transmitido mucha tranquilidad. Esto habla muy bien del tipo de persona que es»
LA IDEA DE PARTIDO «El Castellón es un equipo que arriesga mucho y deja muchos espacios a su espalda. Creíamos que era la mejor manera de poder ganarles»
EL SISTEMA «Queríamos gente con mucha movilidad para defender a un equipo que te ataca muy rápido. Con tres jugadores cerrando atrás permites que Rosas y Oliván corran al espacio. Para esto necesitas los 10.000 desmarques de Dubasin, que Corredera tenga un nivel alto como ha tenido»
GUILLE ROSAS «Tenía esa espinita del otro día y ha hecho posiblemente su mejor partido. Nos da mucha profundidad y amplitud. Es un niño muy bueno y soy exigente con él. Estuve muy enfadado con él el otro día»
EL ESTADO DE ÁNIMO «Somos los mismos, pero para la gente unas semanas somos mejores y otras peores»
LA AFICIÓN «La afición siempre está en play- off y nosotros hay días que no. Hicimos un partido muy completo. Con más o menos acierto este equipo nunca deja de correr»
EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA «Hay futbolistas que llevan aquí diez u once años y ese sentimiento de pertenencia hace este club diferente»
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