La emotiva carta de Ferrari al sportinguismo: "Gracias a todos, seguimos juntos a por el objetivo"

Andrés Ferrari, delantero del Sporting de Gijón, mandó un mensaje de agradecimiento al sportinguismo tras la grave lesión sufrida el pasado domingo en el partido ante el Castellón en El Molinón, una fractura en el peroné que le obligó a pasar por quirófano este lunes y que pone fin de forma prematura a su temporada. El delantero uruguayo, cedido por el Sint-Truidense, estará varios meses de baja y no volverá a vestir la camiseta rojiblanca este curso.

A través de sus redes sociales, el atacante agradeció el apoyo recibido en las últimas horas, en un mensaje cargado de optimismo pese al duro contratiempo. “Gracias a mis compañeros, a la afición y al staff por todo el apoyo. Salió todo bien y desde hoy empiezo a pensar en volver más fuerte. Seguimos juntos por el objetivo”, escribió Ferrari, que acompañó sus palabras con una referencia bíblica: “Filipenses 4:13”.

El futbolista fue intervenido quirúrgicamente este lunes después de confirmarse el alcance de la lesión, una fractura en el peroné que le obligará a afrontar un largo proceso de recuperación. Su ausencia supone un golpe para el Sporting en este tramo final de temporada, en el que pierde a un delantero centro al alza, y también para el propio jugador, que ve truncada su progresión en Gijón cuando buscaba consolidarse.

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Amadou... y Conde y Bustos

La lesión de Ferrari ha abierto un periodo de reflexión en el club para valorar la conveniencia de acudir al mercado de jugadores libres. Los responsables deportivos del Sporting de Gijón han mantenido distintas conversaciones en las últimas horas. Después de revisar el mercado, crece la idea de no firmar en el mercado y tirar con las opciones que ofrece el primer equipo para cubrir el vacío que deja el punta uruguayo: además de Otero y Dubasin, titulares indiscutibles, el club cuenta con Amadou Coundoul, mientras que dispone en el Sporting Atlético de dos delanteros que se valoran como Miguel Conde y Mario Bustos.