Ferrari, los tiempos de baja y las claves del mercado de jugadores libres para el Sporting: ofrecimientos y análisis en profundidad

Drama en el Sporting de Gijón. Después de la intervención de Andrés Ferrari, ahora le toca el turno a Nacho Martín, que tendrá que ser operado y también dice adiós a la temporada. La intervención al mediocentro está centrada en la zona afectada del talón, en el calcáneo izquierdo, donde el jugador arrastra desde hace meses unas molestias que han ido a más con el paso del tiempo. El medioo estará unos tres o cuatro meses de baja. Es decir: ya no jugará más este curso. Se espera que pueda regresar para la pretemporada. Como Andrés Ferrari —intervenido el pasado lunes tras romperse el peroné de la pierna izquierda—.

El centrocampista rojiblanco, canterano y uno de los futbolistas de confianza para Borja Jiménez, será intervenido el próximo lunes 23 de marzo en Vitoria, a manos de Mikel Sánchez, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. El cirujano ortopédico, una eminencia en este tipo de dolencias, cuenta con una amplia experiencia y ya ha tratado a futbolistas de primer nivel como Julen Agirrezabala.

La decisión se tomó el pasado lunes, de común acuerdo entre el propio jugador y los servicios médicos del club, una vez constatado que la situación era ya insostenible. Nacho Martín llevaba prácticamente toda la temporada jugando con dolor, forzando para poder estar disponible, pero las molestias no remitían. De hecho, el mediocentro no solo sufría durante los entrenamientos y los partidos, sino que también tenía dolores incluso fuera del campo, en su vida cotidiana, lo que terminó por precipitar la decisión de pasar por quirófano.

Se trata de una solución drástica, pero en el Sporting entienden que no quedaba otra alternativa si se quiere garantizar una recuperación completa y poner fin a una dolencia que venía condicionando su rendimiento desde hace meses.

El club rojiblanco comunicó la intervención de Nacho Martín en un contexto marcado por el pesimismo tras la grave lesión de Andrés Ferrari, en un momento especialmente sensible de la temporada. «Gracias a mis compañeros, a la afición y al staff por todo el apoyo. Salió todo bien y desde hoy empiezo a pensar en volver más fuerte. Seguimos juntos por el objetivo», escribió ayer en sus redes sociales Andrés Ferrari tras ser intervenido con éxito de su fractura en el peroné. El delantero uruguayo permanecerá ingresado en el Hospital Covadonga hasta este miércoles. En los dos últimos días, el punta ha recibido un respaldo muy importante en el club rojiblanco y visitas tanto del entrenador, Borja Jiménez, como de directivos y compañeros.

ANÁLISIS. Ayer, de hecho, fue un día de muchos movimientos en la entidad para estudiar al detalle el escenario actual. En ese sentido, se produjeron contactos permanentes entre Mareo y México, en un análisis a varias bandas en el que participaron Gerardo García —desplazado al país azteca por la transición de Santos Laguna—, Salomón Behar y la estructura en Gijón, con Borja Jiménez, José Riestra e Israel Villaseñor.Sobre la mesa, un estudio pormenorizado del mercado de agentes libres, valorando posibles incorporaciones tanto en el centro del campo como en la delantera. Se analizan las opciones disponibles, su estado de forma, el encaje económico y la viabilidad normativa de cualquier operación. Por el momento, lo que ofrece el mercado no termina de convencer, aunque el análisis continúa abierto.

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Mientras tanto, el club también mira hacia dentro. En la delantera, Amadou Coundoul aparece como una de las alternativas, con el Sporting Atlético atento también a perfiles como Miguel Conde y Mario Bustos. En el centro del campo, el Sporting cuenta con un proyecto importante en el filial. Existe confianza en el potencial de Mata, del Sporting Atlético que podría entrar en dinámica del primer equipo en este tramo final. Además, Borja valora positivamente a Manu Rodríguez. n