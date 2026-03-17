Los socios del Sporting de Gijón deberán pagar para ver al Deportivo en El Molinón: fija el partido como Día del Club

El Sporting ha fijado el partido ante el RC Deportivo, correspondiente a la jornada 32 de Segunda División, como el Día del Club de la temporada 2025/26, una cita señalada que se disputará el sábado 28 de marzo a las 21:00 horas en El Molinón – Enrique Castro Quini y para la que desde este martes 17 de marzo ya están disponibles los suplementos destinados a los abonados, que podrán adquirirlos tanto en las taquillas del estadio como de forma online hasta el viernes 27 a las 23:59 horas, tal y como recoge el propio club en su comunicación oficial.

No todos los socios tendrán que pasar por caja, ya que, según precisa la entidad, “los Socios de Honor y los de categoría júnior accederán al partido con el carné de abonado de esta temporada”, un grupo que ronda los 5.000 aficionados, mientras que el resto sí deberá abonar distintas cantidades en función de su categoría, con un precio general de 22 euros para adultos y de 17 euros para los Socios Plata adulto, aunque en este último caso se establecen excepciones, puesto que “los Socios Plata Sub 26, de diversidad funcional y jubilados tendrán que abonar 8 euros”, en tanto que el suplemento específico para las categorías Sub 26, diversidad funcional y jubilado queda fijado en 11 euros; en todos los casos, los abonados que necesiten este extra deberán acceder al estadio con la entrada correspondiente.

Las taquillas de El Molinón mantendrán durante esta semana un horario continuado de martes a viernes entre las 09:30 y las 18:30 horas, mientras que el sábado abrirán de 11:00 a 14:00, si bien el día del partido su funcionamiento será limitado, ya que, en previsión de que el encuentro sea declarado de alto riesgo, “las taquillas estarán abiertas tan solo para atender incidencias a partir de las 18:00 horas hasta el inicio del encuentro”, una medida habitual en este tipo de partidos, mientras que la venta online seguirá habilitada con un coste adicional de un euro en concepto de gastos de gestión.

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En lo que respecta a las entradas, el club ha establecido un sistema escalonado que arranca con un periodo exclusivo para abonados, que podrán adquirir localidades de manera anticipada desde el jueves 19 de marzo a las 12:00 horas hasta el lunes 23 a las 09:00, en este caso únicamente a través de internet, tras lo cual se abrirá la venta al público en general a partir de ese mismo lunes a las 10:00 horas y hasta el viernes 27 a las 23:59, también de forma exclusivamente online, manteniendo así el mismo canal de distribución para todos los aficionados que quieran acudir a un partido marcado en el calendario rojiblanco.