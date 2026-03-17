Un Sporting de play-off con Borja Jiménez: los números del entrenador

La dura derrota de la UD Las Palmas en el tiempo añadido del Carlos Belmonte ante el Albacete ha dado, si cabe, más importancia al desplazamiento que afronta este domingo el Sporting de Gijón al Estadio de Gran Canaria. El equipo rojiblanco, que regresa este miércoles (17:30 horas) a los entrenamientos en Mareo después de dos jornadas y media de descanso, vuelve a situarse a tiro del sexto clasificado a las puertas de uno de los partidos más importantes de la temporada, en un contexto muy complejo por la gravedad de las lesiones de Andrés Ferrari y Nacho Martín. La UD Las Palmas es sexta y marca la frontera del play - off con apenas tres puntos de margen sobre el Sporitng. Ambos equipos empataron el partido de ida (0-0) en El Molinón. El duelo en Gran Canaria aparece, por tanto, como una cita clave. También como una oportunidad para el proyecto de Borja Jiménez, que el pasado domingo mostró en El Molinón ante el Castellón (4-1) su capacidad de reacción para dejar atrás una pequeña crisis de resultados y superar un momento delicado, condicionado además por bajas muy sensibles. Hasta la fecha, el equipo gijonés ha mostrado un comportamiento irregular, insuficiente en algunos tramos para asentarse entre los seis primeros, pero con una notable capacidad de reacción en los momentos de mayor dificultad. Como el pasado domingo. “Este equipo no se cansará de correr”, señaló Borja Jiménez.

El técnico abulense, que firma números de play -off de ascenso en Gijón —con él el Sporting sería quinto clasificado—, ha mantenido desde su llegada un discurso cauto, marcado por el “partido a partido”, con el objetivo de rebajar la presión sobre un grupo que la temporada pasada peleó por la permanencia y que inició este curso en un contexto complicado por el inestable arranque con Garitano (cinco derrotas y tres victorias en ocho partidos). A nivel interno se ha dado mucha importancia a la respuesta del equipo ante el Castellón, un rival directo y exigente. En el club existe una alta valoración del trabajo del técnico abulense, un perfil muy trabajador, con una presencia constante en Mareo —también en días de descanso—, y que ha elevado el nivel competitivo de la plantilla pese a tener que lidiar con numerosas dificultades, entre ellas las lesiones de jugadores importantes como Rubén Yáñez, Nacho Martín, Juan Otero, Andrés Cuenca y, más recientemente, Andrés Ferrari.

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El entrenador, con contrato en vigor hasta junio de 2027, cuenta con el respaldo de la cúpula de Orlegi Sports, que valora especialmente su conocimiento de la categoría, su rápida adaptación al entorno y su capacidad para interpretar los partidos.