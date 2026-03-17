Otro varapalo para el Sporting de Gijón, Nacho Martín tiene que ser operado y se pierde la temporada: la intervención será el próximo lunes en Vitoria por Mikel Sánchez, una eminencia
El medio estará de baja entre 3 y 4 meses y regresará al inicio de pretemporada
Varapalo para el Real Sporting de Gijón. Después de la intervención de Andrés Ferrari, ahora le toca el turno a Nacho Martín, que tendrá que ser operado. La intervención está centrada en la zona afectada del talón, en el calcáneo izquierdo, donde el jugador arrastra desde hace meses unas molestias que han ido a más con el paso del tiempo. El medio se pierde lo que resta de temporada. Como Andrés Ferrari -intevenenido el pasado lunes tras romperse el peroné de la pierna izquierda-. Un drama.El centrocampista rojiblanco, canterano y uno de los futbolistas de confianza para Borja Jiménez, será intervenido quirúrgicamente el próximo lunes 23 de marzo del calcáneo izquierdo. La operación se llevará a cabo en Vitoria, a manos de Mikel Sánchez, una eminencia en este tipo de dolencias. El cirújano ortopédico tiene amplia experiencia: ya operó a Julen Agirrezabala, entre otros.
La decisión se tomó el pasado lunes, de común acuerdo entre el propio jugador y los servicios médicos del club, una vez constatado que la situación era ya insostenible. Nacho Martín llevaba prácticamente toda la temporada jugando con dolor, forzando para poder estar disponible, pero las molestias no remitían. De hecho, el mediocentro no solo sufría durante los entrenamientos y los partidos, sino que también tenía dolores incluso fuera del campo, en su vida cotidiana, lo que terminó por precipitar la decisión de pasar por quirófano. Se trata de una solución drástica, pero en el Sporting entienden que no quedaba otra alternativa si se quiere garantizar una recuperación completa y poner fin a una dolencia que venía condicionando su rendimiento desde hace meses.
La intervención tendrá lugar en Vitoria, con Mikel Sánchez, uno de los mayores especialistas a nivel nacional, lo que ofrece garantías de cara a una recuperación que, en cualquier caso, será larga y exigente.En este sentido, el club asume que Nacho Martín no volverá a jugar esta temporada. Los plazos iniciales apuntan a una recuperación de entre tres y cuatro meses, con el objetivo de que pueda estar disponible de cara al inicio de la próxima pretemporada.La baja de Nacho Martín supone un nuevo golpe para el conjunto gijonés, que está viendo cómo los problemas físicos se acumulan en un tramo clave de la competición. Y es que este contratiempo llega apenas unos días después de otro episodio muy negativo.
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