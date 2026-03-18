Clamor contra el Día del Club para el Sporting-Deportivo: Ultra Boys anuncia su ausencia en El Molinón y las peñas cargan contra el Sporting

“No se ha gestionado con empatía… la gente se siente utilizada”. La frase de Gustavo Alonso, presidente de Unipes, resume el clima que se ha instalado en el sportinguismo tras el anuncio del Real Sporting de Gijón de declarar como Día del Club el partido en El Molinón ante el Deportivo de La Coruña, uno de los más esperados de la temporada. La medida, que obliga a los abonados a pasar por taquilla, ha desatado un profundo malestar entre distintos colectivos de aficionados rojiblancos, todo en un momento clave de la temporada, con el equipo jugándose sus opciones de pelear por el ascenso a Primera División y con El Molinón registrando hasta ahora grandes entradas.

El club rojiblanco comunicó que el encuentro del sábado 28 de marzo (21.00 horas) requerirá suplemento para los socios —22 euros en categoría adulto, entre otras tarifas—, una decisión contemplada desde el inicio de la campaña pero cuya ejecución ha encendido las críticas. Los abonados, salvo socios de honor y categorías júnior, deberán adquirir entrada adicional para acceder al estadio, en un contexto económico que muchos consideran poco propicio.

La respuesta social no se ha hecho esperar. El colectivo Ultra Boys 1981 ha dado un paso más allá y ha anunciado que no acudirá al encuentro si no hay rectificación por parte del club. En su comunicado, el grupo señala que el sportinguismo “viene sufriendo abusos y desprecios una y otra vez” y considera que la entidad ha priorizado “de forma tan insultante lo económico frente a lo deportivo”. Por ello, advierten: “Es hora de plantarse”, confirmando que no estarán en El Molinón animando al equipo en un partido trascendental.

El posicionamiento ha encontrado eco en otras peñas. Desde la Peña Los Guajes, integrada en Unipes, se suman a la iniciativa de no entrar al estadio como forma de protesta. “Llega un momento que hay que decir basta y la única forma de que dejen de reírse de nosotros es esta”, señalan, calificando la medida como “una vergüenza más”, pese a reconocer que el Día del Club era una posibilidad conocida.

Unipes, que agrupa a numerosas peñas sportinguistas, también ha mostrado su rechazo a la gestión del club. Su presidente, Gustavo Alonso, considera que el problema no es la existencia del Día del Club, sino la forma de aplicarlo. “22 euros no es un suplemento sino el pago de una entrada”, apunta, criticando que se sume a “uno de los abonos más caros”. En su opinión, la decisión ha provocado “una reacción social de bastantes personas en contra” y puede marcar “un punto de inflexión” en la relación entre el club y su masa social. Además, vincula este malestar a un contexto más amplio: “Es la normalización de la mediocridad”, afirma, aludiendo también a cuestiones deportivas y de gestión.

En la misma línea se ha pronunciado la Federación de Peñas Sportinguistas. Su vicepresidente, Emilio Llerandi, califica la medida de “contraproducente”, tanto en el plano social como en el deportivo. “Conlleva un perjuicio económico para el abonado y puede afectar negativamente a la asistencia y al apoyo al equipo en un momento clave ante un rival directo”, explica.

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Así, el anuncio del Día del Club ha derivado en un escenario de contestación pocas veces visto en los últimos tiempos, con parte de la grada de animación planteando su ausencia y numerosas peñas mostrando su rechazo. Todo ello, a pocos días de un partido señalado en rojo en el calendario y con el temor de que el conflicto pueda trasladarse al ambiente de El Molinón en una cita decisiva para las aspiraciones del Sporting.