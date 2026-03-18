Las críticas obligan al Sporting a reaccionar y suprime el Día del Club de la próxima temporada: "Somos conscientes del esfuerzo económico del sportinguismo"
El club mantiene el partido de pago adicional ante el Deportivo de La Coruña y defiende "está establecida en las bases de la actual Campaña de Abonados"
El Real Sporting de Gijón ha reaccionado este mismo día a las duras críticas de su afición por la decisión de declarar el Día del Club en el partido ante el Deportivo de La Coruña en El Molinón del 28 de marzo. La medida ha provocado un fuerte rechazo en el sportinguismo, con distintos colectivos que incluso han anunciado que no pagarán el encuentro y que no acudirán al estadio. Ante esta situación, el club rojiblanco ha decidido suprimir el Día del Club de cara a la próxima temporada -2026-2027, en respuesta al malestar generado entre sus abonados. En su comunicado, la entidad asegura que “escucha las críticas y las opiniones de su afición con agradecimiento y espíritu constructivo”, y que trata de “entenderlas y tomar buena nota para analizarlas y sacar conclusiones”.
Pese a la contestación social, el Sporting mantiene el Día del Club para el partido de esta temporada frente al Deportivo de La Coruña, aunque se asume que la entrada para el partido -que es crucial- puede verse afectada por la situación. El club recuerda que esta medida “está establecida en las bases de la actual Campaña de Abonados” y que su elección responde a “un análisis detallado” realizado desde el verano “para cumplir con esta partida presupuestaria”. Además, reconoce el rechazo generado: la medida “no ha sido bien recibida por un buen número de nuestros abonados”, motivo por el que el Día del Club “no existirá en la Campaña de Abonados de la próxima temporada”.
En el comunicado, la entidad también subraya el esfuerzo económico de la masa social y la situación del club en los últimos años. “Somos conscientes del esfuerzo económico del sportinguismo para ayudar a ser más competitivos”, señala, al tiempo que explica que “los ingresos en diferentes partidas han aumentado, pero no son suficientes para sostener las inversiones efectuadas”.
El Sporting concluye reiterando su agradecimiento a los aficionados y mostrando su disposición a seguir escuchando propuestas “para hacer crecer la institución y acercarnos y posicionarnos en la máxima categoría”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo