Las críticas obligan al Sporting a reaccionar y suprime el Día del Club de la próxima temporada: "Somos conscientes del esfuerzo económico del sportinguismo"

El Real Sporting de Gijón ha reaccionado este mismo día a las duras críticas de su afición por la decisión de declarar el Día del Club en el partido ante el Deportivo de La Coruña en El Molinón del 28 de marzo. La medida ha provocado un fuerte rechazo en el sportinguismo, con distintos colectivos que incluso han anunciado que no pagarán el encuentro y que no acudirán al estadio. Ante esta situación, el club rojiblanco ha decidido suprimir el Día del Club de cara a la próxima temporada -2026-2027, en respuesta al malestar generado entre sus abonados. En su comunicado, la entidad asegura que “escucha las críticas y las opiniones de su afición con agradecimiento y espíritu constructivo”, y que trata de “entenderlas y tomar buena nota para analizarlas y sacar conclusiones”.

Pese a la contestación social, el Sporting mantiene el Día del Club para el partido de esta temporada frente al Deportivo de La Coruña, aunque se asume que la entrada para el partido -que es crucial- puede verse afectada por la situación. El club recuerda que esta medida “está establecida en las bases de la actual Campaña de Abonados” y que su elección responde a “un análisis detallado” realizado desde el verano “para cumplir con esta partida presupuestaria”. Además, reconoce el rechazo generado: la medida “no ha sido bien recibida por un buen número de nuestros abonados”, motivo por el que el Día del Club “no existirá en la Campaña de Abonados de la próxima temporada”.

En el comunicado, la entidad también subraya el esfuerzo económico de la masa social y la situación del club en los últimos años. “Somos conscientes del esfuerzo económico del sportinguismo para ayudar a ser más competitivos”, señala, al tiempo que explica que “los ingresos en diferentes partidas han aumentado, pero no son suficientes para sostener las inversiones efectuadas”.

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El Sporting concluye reiterando su agradecimiento a los aficionados y mostrando su disposición a seguir escuchando propuestas “para hacer crecer la institución y acercarnos y posicionarnos en la máxima categoría”.