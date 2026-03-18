El "paseo de la fama" del Sporting verá la luz en la avenida de El Molinón: principio de acuerdo para su ejecución
El proyecto ideado por la Asociación Anselmo López recordará a todas leyendas del club tras años sin avances
El "paseo de la fama" verá finalmente la luz en la localización original pensada por sus creadores. El proyecto ideado por la asociación Anselmo López para recordar a todas las leyendas de la historia del Sporting se encuentra en la fase final para su ejecución en la Avenida de El Molinón. En los últimos días se ha avanzado en un principio de acuerdo con el gobierno municipal para dar luz verde a su construcción después de años en los que, por diferencia de criterios en cuanto a su forma y, especialmente, su emplazamiento, acabara aparcándose.
El proyecto fue impulsado por la Asociación Anselmo López y nació para reconocer y recordar a las personalidades históricas del Sporting. Iniciado en 2012, el objetivo fue el de tratar de sumar a Ayuntamiento, Sporting, Asociación de Veteranos y aficionados del Sporting en su desarrollo para poder llevarlo a buen puerto. La idea clara era la de situarlo en el entorno de El Molinón. Con el gobierno de Ana González estuvo cerca de llevarse a buen puerto para situarlo en la avenida de El Molinón. La negativa final de la Alcaldesa a esta localización lo enfrió todo. Ahora, el gobierno formado por Foro y PP ha vuelto a recuperar una iniciativa que, si no hay giro de última hora, pronto verá la luz.
Inicialmente, la Asociación Anselmo López dispuso un primer listado con dieciocho leyendas a recordar en el "paseo de la fama": Anselmo López, Fernando Villaverde, Pin, Manolo Meana, Amadeo Sánchez, Tamayo, Jesús Barrio, Pepe Ortiz,Tati Valdés, Jesús Castro, Quini, Carlos Méndez Cuervo, Enzo Ferrero, Manuel Vega-Arango, Vicente Miera, Joaquín Alonso, Novoa y Juan Carlos Ablanedo. Después, en 2018, se añadió al que fuera presidente del club rojiblanco, Ángel Viejo Feliú.
El primero, en cualquier caso, es el propio Anselmo López. En la lista se reconocen distintas personalidades, considerando el impacto que habían tenido cada una de ellas en su momento, todos claves en la historia del club rojiblanco. El primer criterio siempre era el histórico. De ahí el hecho de incluir a Fernando Villaverde o Manolo Meana, como las dos primeras figuras para el club. Tras varios encuentros colectivos y personas relacionadas con el Sporting, entre todas las partes implicadas, pasó de diecinueve a cuarenta y seis. El último borrador contempló 48 nombres. Son los siguientes:
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