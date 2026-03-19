Alexsinos desfila la roja retro del Sporting en Madrid: así es la histórica elástica recuperada

Alexsinos, uno de los influencers más conocidos del ámbito asturiano y con miles de seguidores en redes sociales, fue el elegido por el Sporting de Gijón para representar al club en la ‘LaLiga Fashion Night’, celebrada este jueves en Madrid, en el Palacio de Fernán Núñez. El creador de contenido, conocido por su característica máscara, desfiló con la nueva camiseta vintage del conjunto rojiblanco.

La entidad gijonesa se suma así a la iniciativa impulsada por LaLiga, que busca que los clubes recuperen equipaciones históricas en un evento que mezcla fútbol y moda.

En el caso del Sporting, la elección ha sido una camiseta completamente roja, una elástica que se aleja de la habitual rojiblanca. El motivo es deportivo: el equipo la vestirá en su próximo encuentro como visitante ante el Burgos en El Plantío, donde no puede utilizar su equipación tradicional para evitar coincidencias.

La camiseta recupera un diseño utilizado por el Sporting en la década de los 80, cuando el equipo llegó a vestir de rojo en algunos partidos fuera de casa. Se trata de una elástica llamativa que conecta directamente con una de las etapas más recordadas del club.

Desde la entidad explican que esta equipación es una reinterpretación de aquella camiseta. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el Sporting vivió una época destacada, con presencia en la final de la Copa del Rey y participación en competiciones europeas, con futbolistas que forman parte de la memoria del sportinguismo.

La nueva camiseta presenta un diseño en rojo completo y un escudo bordado en dorado que evoca aquella etapa. “Hay camisetas que van más allá de la estética, que permanecen por lo que hicieron sentir”, trasladan desde el club.

Más allá del desfile en Madrid, el Sporting también ha querido vincular esta equipación con su identidad. Para ello, eligió la Universidad Laboral como escenario para la sesión fotográfica oficial, en la que participaron César Gelabert, jugador del primer equipo, y José Antonio Redondo, una de las leyendas del club.

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La elástica será la que vista el Sporting en su próximo compromiso en Burgos, en un partido en el que ejercerá como visitante y en el que recuperará así un diseño histórico de su indumentaria