Cumbre en Unipes para decidir si "insta" a sus peñas a no acudir al Sporting-Deportivo como muestra de su rechazo al día del Club

El ambiente sigue muy enrarecido en el entorno del Sporting de Gijón tras el anuncio del club de fijar el 'día del club' para el partido ante el Deportivo de La Coruña, que se disputará el sábado 28 de marzo en El Molinón, en un momento clave de la temporada y en plena pelea del conjunto rojiblanco por el play-off. La medida contrasta además con la línea de otros clubes, que en este tramo del curso han impulsado campañas o promociones para favorecer la asistencia de sus socios, y ha generado un enorme malestar entre la afición —que se ve obligada a pagar 22 euros en categoría senior para ver un partido importante—, acentuado por el posterior cruce de comunicados. En este contexto, la Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES) celebrará esta tarde una reunión de su junta directiva para decidir si adopta una postura oficial, entre ellas la posibilidad de instar a sus afiliados a no acudir al encuentro en señal de protesta. Antes de tomar una decisión, el colectivo también quiere pulsar la opinión de sus peñas asociadas.

De momento, la organización mantiene abiertas todas las opciones. “No tenemos una decisión tomada. Estamos valorando instar a nuestros afiliados a no acudir al campo respetando lógicamente la libertad individual. En función de cómo se desarrollen ciertos acontecimientos decidiremos. Vamos a esperar cuál es la actitud del Sporting. Nos gustaría que, al menos, rectificaran en el precio”, explica Gustavo Alonso, presidente de UNIPES.

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Mientras tanto, el malestar es patente en distintos sectores de la afición. La Federación de Peñas Sportinguistas, aunque comparte el descontento generado por la medida, ha optado por no fijar una postura oficial y deja en manos de cada aficionado la decisión de acudir o no al estadio. En cambio, Ultra Boys 1981 ya ha anunciado que no acudirá al encuentro y mantiene su rechazo frontal a la decisión, pese a que el club rojiblanco haya suprimido el 'día del club' de cara a la próxima temporada, sosteniendo su ausencia como medida de protesta frente a lo que consideran una decisión abusiva