Curbelo admite que quiere renovar con el Sporting de Gijón: "Me encantaría quedarme"

Eric Curbelo, central del Real Sporting de Gijón, refrendó su deseo de continuar en el club rojiblanco. El zaguero, que acaba contrato y no tiene aún sobre la mesa una oferta de renovación, reconoció que “me encantaría quedarme”.

Sus declaraciones.

Renovación. «Yo de momento no sé nada del club (sobre la renovación). Sigo con muchas ganas de estar aquí. Sí es verdad que en ese momento en el que lo dije no había jugado casi, tenía un poco de cautela. Ahora creo que ya sí que he jugado, por si me están escuchando (risas), a mí me encantaría quedarme aquí. Es verdad que todavía no hemos hablado, aunque queda mucha liga y creo que lo más importante es sumar partidos y victorias»

Ofertas. «Mi representante es el que lleva el tema de las ofertas. Sí es verdad que él sabe las consignas; a mí me encantaría quedarme aquí. No sé, creo que sí le ha llegado alguna cosilla, pero bueno, todavía es pronto y estamos centrados en intentar conseguir el objetivo aquí, porque creo que pensar en otras cosas no sería justo»

Partido ante Las Palmas. «Te diría que estoy un poco nervioso por el partido ante Las Palmas, pero la verdad es que tengo muchas ganas y mucha ilusión, sobre todo porque allí me han ocurrido cosas muy bonitas. Tengo ganas de ver a antiguos compañeros y a la familia también, que estará por allí, a

Partido clave. «Sí, en el vestuario se habla sobre todo de poder ganar allí y llevarte los tres puntos, que significaría que ganas el gol average, que yo creo que es muy importante porque esta liga es muy apretada y se puede decidir ahí»

Estado. «Me encuentro con muchas ganas, la verdad. Me encuentro bien físicamente. Creo que ya he conseguido mi nivel»

Plantilla. «Que todos nos sintamos partícipes del proyecto es muy importante para conseguir objetivos. Si tienes a once y al resto los tienes muertos, no llegas a ningún lado porque al final nos necesitamos todos. Ahora vienen muchos partidos en los que habrá rotaciones y creo que tener a todo el mundo enchufado es muy importante»

Las Palmas. «La verdad es que Las Palmas es un equipo muy dominante. Parecía que su último partido en Albacete era tranquilo porque tenían la posesión del balón, no les estaban generando en contra y, de repente, en 5 o 10 minutos, te remontan. Yo creo que es un varapalo muy fuerte y que van a estar con todos los sentidos puestos en los detalles, porque al final se les han ido tres puntos en el descuento»

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Día del club. «No sabía nada del enfado de la afición (por el día del club). A mí la verdad es que me gusta que el estadio esté lleno y que la afición esté contenta. El club me imagino que tendrá sus motivos y entiendo a las dos partes. Nosotros sí es verdad que los necesitamos a todos porque sin ellos somos menos fuertes»