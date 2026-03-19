Los impulsores del Paseo de la Fama: "Significa saldar una deuda con las personas que hicieron grande al Sporting"

El Paseo de la Fama del Sporting dará este viernes su primer paso oficial hacia la realidad. El Ayuntamiento de Gijón presentará la iniciativa a las 17 horas en la rotonda entre la avenida de El Molinón y la calle Luis Adaro Ruiz Falcó, en un acto que reunirá a representantes institucionales, miembros de la Asociación Anselmo López, veteranos del club e historiadores y periodistas que han participado en el desarrollo del proyecto.

La propuesta, que rendirá homenaje a 48 figuras clave de la historia rojiblanca, culmina más de catorce años de gestiones. “Para nosotros es la consecución del trabajo durante tantos años. Estamos muy contentos”, señala Mario Carriles, de la asociación Anselmo López, que recuerda que el colectivo nació específicamente para sacar adelante esta idea.

El recorrido hasta su aprobación ha sido un viaje de catorce años. “Hemos invertido muchísimas horas; la primera petición vía administrativa con el Ayuntamiento fue en noviembre de 2012”, explica Mario Carriles, de la asociación Anselmo López. Durante más de una década, las reuniones con distintos responsables municipales se sucedieron sin avances definitivos. “Durante catorce años, más o menos cada año o año y medio, teníamos una reunión con el concejal de turno. Llegó un momento que era pegarse con una pared”, admite.

El desbloqueo llegó en los últimos meses. “Creemos que se hace gracias a David Cuesta, secretario general del PP de Gijón, que como sportinguista puso mucho empeño en sacarlo adelante, y también gracias a Jorge Pañeda y Ángela Pumariega, que vieron que era una buena idea”, apunta Mario Carriles, de la asociación Anselmo López.

Desde el gobierno local, la vicealcaldesa Ángela Pumariega subraya la voluntad de ejecutar el proyecto en el corto plazo. “Para nosotros es una gran noticia poder afirmar que ya estamos dando los primeros pasos para que, antes de final de año, el Paseo de la Fama del Sporting sea, por fin, una realidad”, destaca. “Desde el primer momento tuvimos claro que esta vez el proyecto tendría que salir adelante sí o sí”, añade.

El diseño contempla la instalación de 48 placas a lo largo de la avenida de El Molinón, desde la escalera quince hasta el estadio, con la imagen y una reseña biográfica de cada protagonista. “Recordarán a las grandes figuras del Sporting: futbolistas, entrenadores y presidentes que, a lo largo de nuestros 120 años de historia, llevaron el nombre del club por toda España”, explica Pumariega.

La ejecución correrá a cargo de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, a través de sus talleres de empleo, y el proyecto se encuentra ya en fase de diseño. El objetivo municipal es que el paseo esté completado en 2026 y que su inauguración se convierta en un acto simbólico. “Nuestra idea es inaugurarlo con un acto emotivo que cuente con la presencia de buena parte de los homenajeados”, indica la vicealcaldesa.

Desde la asociación, el proyecto se entiende como un reconocimiento necesario. “Para nosotros significa una deuda con las personas que hicieron grande al club”, señala Mario Carriles, de la asociación Anselmo López. La selección de los 48 nombres, consensuada entre historiadores y veteranos, no estuvo exenta de dificultad. “Ha sido difícil cribar. Siempre queda alguien fuera, pero lo hicimos con el mayor rigor posible. Creemos que está bien reflejada la historia del Sporting, aunque cada uno tendrá su opinión”, afirma Mario Carriles, de la asociación Anselmo López.

Noticias relacionadas

La iniciativa, además, nace con vocación de continuidad. “Habrá que crear una comisión para evaluar con el paso del tiempo quién merece entrar. Hay unos filtros mínimos, porque si no cada uno tiene su opinión”, apunta Mario Carriles, de la asociación Anselmo López, que pone como ejemplo trayectorias como las de Canella o Manolo Meana.