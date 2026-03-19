Así será el "paseo de la fama" del Sporting: 48 protagonistas en placas y peanas "made in Gijón" para unir a Quini, Juanele, Villa, Preciado...

El "paseo de la fama" verá finalmente la luz en la localización original pensada por sus creadores. El proyecto ideado por la asociación Anselmo López para recordar a todas las leyendas de la historia del Sporting cuenta ya con luz verde del Ayuntamiento para su ejecución en la avenida de El Molinón. El principio de acuerdo, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital y cerrado ya con el gobierno municipal integrado por Foro y PP, cristaliza tras años sin avances y diferencias en los despachos. El "paseo de la fama" recordará a 48 figuras que marcaron a una entidad que esta temporada celebra el 120 aniversario de su nacimiento. Lo hará a través de unas placas colocadas a lo largo de la avenida, dedicadas a cada uno de los protagonistas. La previsión es iniciar las obras este verano y que pueda inaugurarse antes de finalizar el presente año.

El "paseo de la fama" fue el primer gran proyecto, por no decir la razón de la creación de la asociación Anselmo López en 2012. Este colectivo formado por un grupo de sportinguistas surgió para contribuir, como siempre subrayan, a "la conservación, el estudio y la difusión de la historia del Sporting". Vieron en un bulevar dedicado a los protagonistas de la historia del club, futbolistas, entrenadores y presidentes, una oportunidad ideal para contribuir a ello. Siempre, con el entorno de El Molinón como base. Tras años de debate e intentos fallidos para su estreno, el acuerdo definitivo se gestó en las últimas semanas. A iniciativa del grupo municipal Popular, el actual gobierno municipal reactivó los contactos para llevarlo a efecto.

El desarrollo del "paseo de la fama" contará, además, con el apoyo del Plan de Empleo de la Agencia Local, encargándose el grupo de carpintería metálica del desarrollo de las peanas de cada una de las 48 placas dedicadas a los protagonistas, los mismos que avanzó LA NUEVA ESPAÑA en 2022. Las propias placas y el serigrafiado se contratará a una empresa externa.

Inicialmente, la Asociación Anselmo López elaboró un primer listado con dieciocho leyendas a recordar en el "paseo de la fama", ampliado posteriormente hasta alcanzar los 48 definitivos. Su elaboración se desarrolló teniendo en cuenta al Sporting y colectivos, entre otros, como la Asociación de Veteranos, además de diferentes figuras relacionadas con el club y su historia. La elección terminó definida en base a una serie de criterios que contemplan el peso de cada uno de ellos en diferentes décadas de la entidad, junto a diferentes valores objetivos.

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El "paseo de la fama" estará integrado por: Anselmo López, Fernando Villaverde, Manolo Meana, Manolín Argüelles, Ismael Figaredo, Ramón Herrera, Pin Ordieres, Luisín, Cholo Dindurra, Tamayo, Amadeo Sánchez, Molinucu, Sánchez, Sionín, Pepe Ortiz, Medina, Campomanes, Biempica, Jesús Barrio, Víctor Manuel Felgueroso, Alonso, Tati Valdés, Jesús Castro, Churruca, Quini, José Manuel, Carlos Méndez Cuervo, Ciriaco, Redondo, Ángel Viejo Feliú, Cundi, Ferrero, Mesa, Maceda, Joaquín, Miera, Vega Arango, Jiménez, Novoa, Ablanedo II, Eloy, Luis Enrique, Abelardo, Manjarín, Juanele, Villa, Preciado y Canella. La idea es que mañana tenga lugar la presentación oficial del paseo, en el entorno en el que verá la luz después de añso de trabajo y debate para compartir la historia del Sporting a pie de calle. Catorce años después, el "paseo de la fama" está a punto de ser realidad.n