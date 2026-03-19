El Sporting busca frenar el boicot ante el Deportivo de La Coruña: llama a un encuentro formal con sus principales colectivos

El Sporting de Gijón ha convocado a los principales colectivos de su afición en un intento de evitar que se vacíe El Molinón en el encuentro ante el Deportivo de La Coruña, fijado para el sábado 28 de marzo a las 21 horas, en un contexto de creciente malestar y distanciamiento entre la entidad y su masa social provocado por la decisión de declarar el choque como día del club. La medida, orientada a maximizar ingresos en un partido de alta demanda, ha generado división entre la afición, en contraste con otras entidades -como la Sociedad Deportiva Huesca- que están apostando por descuentos, promociones y facilidades para favorecer la asistencia a los estadios.La entidad gijonesa busca así evitar un escenario de grada fría o desangelada en un partido señalado como decisivo en la pelea por los objetivos del curso, con el equipo inmerso en la lucha por el play-off de ascenso.En este contexto, el Sporting ha solicitado formalmente una reunión con los principales colectivos de aficionados para tratar de rebajar la tensión y abrir una vía de diálogo. El club rojiblanco ya anunció que elimina el día del club para la proxima campaña. Pero esa decisióin tampoco ha rebajado la tensión.

La cita está fijada para este viernes a las 18:30 horas en El Molinón y en ella participarán representantes de Ultra Boys, Unipes y de la Federación de Peñas Sportinguistas, después de varios días de creciente malestar entre la afición rojiblanca. El origen de la crisis está en la decisión del club de declarar día del club el encuentro frente al Deportivo de La Coruña, obligando a los abonados a pasar por taquilla y estableciendo unos precios que han sido duramente criticados por los aficionados. La Federación de Peñas sopesa no acudir a la reunión y mantener otra al margen con el club rojiblanco.La medida ha provocado una respuesta inmediata de los colectivos, con Ultra Boys a la cabeza de una iniciativa de protesta. El grupo ha liderado un llamamiento al boicot del partido, instando a los seguidores a no acudir a El Molinón como medida de presión contra la directiva. La protesta ha ido ganando respaldo en los últimos días y ha elevado la preocupación dentro del club ante la posibilidad de que se traduzca en una baja asistencia en un encuentro de especial relevancia deportiva.

Unipes pospone su decisión hasta después de la reunión

Unipes, mientras, ha decidido posponer su decisión sobre si respalda o no el boicot al partido ante el Deportivo en El Molinón hasta escuchar las intenciones del club rojiblanco en la cumbre que se celebra mañana -viernes- en El Molinón. El colectivo que lidera Gustavo Alonso tiene este jueves una reunión de su junta directiva, pero, de momento, no tomará una decisión definitiva sobre si respalda o no el boicot para el partido ante el Deportivo de La Coruña. Unipes tiene previsto mantener conversaciones con sus peñas para conocer al detalle sus puntos de vista antes de tomar una decisión drástica.

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Ahora mismo, la fotografía es la siguiente: Ultra Boys ha liderado en todo momento la protesta contra el día del club y ha anunciado que mantendrá el boicot al partido ante el Deportivo de La Coruña, salvo que se retire el día del club -pese al anuncio del club rojiblanco de eliminarlo la próxima campaña-, Unipes también ha mostrado su rechazo frontal al planteamiento del Sporting, sobre todo por lo abusivos de los precios -22 euros de máximo-, aunque todavía no se ha posicionado sobre el boicot; mientras que la Federación de Peñas también está en contra de que los abonados paguen para el encuentro ante el club gallego, pero no tiene previsto empujar a sus afiliados a que no acudan al partido, sino que delega en los propios hinchas su decisión.