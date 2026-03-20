Este es el asturiano que jugará con la selección de méxico

El mediocentro asturiano, que ahora juega en las filas del Betis, se nacionalizó mexicano cuando militó en las filas del Club América. Este era uno de los objetivos que buscaba cuando solicitó la nacionalidad azteca. Fidalgo jugó cinco temporadas en el Club América. Ahora, lo hará con la tricolor en dos partidos amistosos que el combinado que dirige Javier Aguirre disputará en la próxima ventana FIFA. Lo hará contra la Portugal de Cristiano Ronaldo (29 de marzo) y frente a Bélgica (1 de abril).

Según relata la prensa mexicana, el Vasco Aguirre siguió las evoluciones del centrocampista asturiano en directo, en el partido que el Betis jugó en Madrid ante el Getafe de Bordalás. El primer partido de México en el que estará Álvaro Fidalgo será especial ya que el primero que se dispute en el remozado estadio de Banorte, que hará historia en los Mundiales al convertirse en la Copa del Mundo de este verano en el único que albergará tres partidos inaugurales del torneo (1970, 1986 y 2026). El otro amistoso, que tendrá lugar ante Bélgica, se jugará en Estados Unidos, en el Solidier Field de Chicago.

Fidalgo suma con el Betis siete partidos entre Liga y Copa del Rey, en los que en seis ha sido titular, logrando un gol, el que marcó a comienzos de este mes de marzo en el derbi ante el Sevilla. Partido que acabaría con empate (2-2). Fidalgo se formó en la cantera del Condal de Noreña, Real Oviedo y Sporting de Gijón para luego pasar a la cantera del Real Madrid. En la temporada 2016-17 fue cedido al Rayo Majadahonda, en Segunda División B. Luego volvería a la cantera del club blanco.

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En la 2020-21 se iría al Castellón, en Segunda División, para al término de esa temporada fichar por el Club América mexicano, donde se acabaría convirtiendo en un referente. Esta campaña, con 28 años, firmaría por el Betis, con el que está jugando la Europa League y haciendo historia con el conjunto sevillano, ya que por primera vez en su historia se ha clasificado para los cuartos de final de la antigua Copa de la UEFA tras eliminar este jueves al Panathinaikos griego que ahora entrena el español Rafa Benítez. Fidalgo sonó en varias ocasiones para fichar por el Sporting de Gijón, operación que nunca llegó a cristalizar.