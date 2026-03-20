La cumbre del Sporting de Gijón con sus colectivos: más de una hora sin acuerdo por el Día del Club

El Sporting de Gijón mantuvo este viernes en El Molinón una reunión de más de una hora —desde las 18:30 hasta cerca de las 19:45— con representantes de sus aficionados para tratar de reconducir la crisis abierta por el Día del Club fijado para el partido ante el Deportivo de La Coruña.La cita se desarrolló en un ambiente cordial, educado y distendido, pero concluyó sin avances: no hubo acuerdo y el club mantiene su decisión inicial de continuar adelante con el Día del Club y sus precios. El encuentro evidenció además la fractura existente entre la entidad y su entorno. Ni la Federación de Peñas Sportinguistas ni Ultra Boys acudieron a la convocatoria, a la que únicamente asistió una delegación de UNIPES. Por parte del club estuvieron presentes el vicepresidente ejecutivo, David Guerra, y el responsable de relaciones institucionales, Joaquín Alonso. En representación de UNIPES acudieron su presidente, Gustavo Alonso, junto a Alberto Farpón (Peña Nuevo Gijón-Perchera) y Juanma Castañón (Peña Los Guajes).

Fuentes del Sporting explicaron tras el encuentro que la decisión de fijar el Día del Club responde a una previsión ya contemplada en el presupuesto y que renunciar a esos ingresos podría afectar al límite económico. En ese sentido, la entidad defiende que se trata de una medida necesaria en el contexto actual, aunque sí admite que no repetirá esta fórmula la próxima temporada.Desde el club también se trasladó durante la reunión la voluntad de mantener el diálogo con los colectivos y de seguir abordando a corto y medio plazo distintas cuestiones planteadas por la afición.

Unipes, que acudió a la reunión, según explicó su presidente, “por sentido institucional con el club y porque queríamos tratar el día del club que tanto rechazo social está causando”, además de con la intención de “ser parte activa en el área social”, propuso una rebaja del precio del Día del Club de 22 a 15 euros, una medida que, según explicó Gustavo Alonso, el club rechazó al considerar que no es posible. “Hicimos una propuesta realista —la reducción de precio del abono de 22 a 15— que el club esgrime que no es posible”, señaló.

Ante esta negativa, Unipes planteó una segunda alternativa y mostró su preocupación por el impacto de la medida en la afición: propuso compensar esa diferencia económica mediante un trasvase entre distintas partidas presupuestarias, bien en la presente temporada o en la próxima, sin que ello implicase una subida de abonos. “Que hicieran un trasvase entre partidas presupuestarias bien en esta temporada o en la que viene, sin que esto suponga una subida de abonos”, explicó su presidente. Esta opción también fue rechazada por el Sporting.La reunión concluyó así sin acercamiento entre las partes y con el club firme en su postura de mantener el Día del Club en las condiciones anunciadas.

El boicot al partido sigue adelante: respaldo de Ultra Boys y más peñas

La ausencia de la Federación de Peñas y de Ultra Boys marcó también el desarrollo de la reunión. Desde este último colectivo ya habían explicado previamente su postura y su decisión de no acudir al encuentro: “De no existir rectificación por parte del club, no estará presente en El Molinón en el Sporting-Deportivo animando al equipo”, señalaron, anunciando además su intención de no asistir al partido.Por su parte, la Federación de Peñas justificó su ausencia al considerar que este tipo de reuniones “no representa el formato más adecuado para llegar a acuerdos”, al entender que la participación es limitada y que sus propuestas ya habían sido trasladadas previamente al club en distintas comunicaciones recientes.

UNIPES trasladará ahora a sus peñas si respaldan el boicot promovido por Ultra Boys, aunque dos de ellas, Los Guajes y Nuevo Gijón-Perchera, ya han decidido no acudir al partido ante el Deportivo de La Coruña.

El encuentro también sirivió para que Unipes mostrase la preocupación por la situación de la Grada Visitante, a lo que el club apunta que "económicamente no se pueda llevar a cabo", pese a que hay "un proyecto" y que requieren de "consenso con el Ayuntamiento". También se abordó la situación de la Grada de Animación, a lo que en Mareo respondieron que "es muy difícil moverla". Además, Unipes mostró su preocupación con el proyecto deportivo y con los cambios en la gestión de Mareo. "“Tenemos la sensación de que el club está instalado en la mediocridad y en hacer cincuenta puntos y que ni haya aspiraciones reales de entrar en play-off”, añaden en Unipes.

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Autocrítica del Sporting

Fuentes del Sporting reconocen que deben mejorar la comunicación con el entorno y asumen que han fallado en no haber abierto un canal para abordar el delicado asunto el Día del Club, que no su planteamiento, ya que había sido anunciado y es necesario para cuadrar los números. Además, en el Sporting consideran que este asunto -el Día del Club- ha sido el detonante de un problema con la afición más global.