La rueda de prensa de Borja Jiménez: el mercado de fichajes libres, las lesiones, Oyón y el rol de Amadou

Borja Jiménez compareció este viernes en la sala de prensa de Mareo para analizar la visita de este domingo del Sporting de Gijón a la UD Las Palmas. El entrenador rojiblanco aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a Nacho Martín y Ferrari, lesionados de larga duración.

Sus palabras:

RUBÉN YÁÑEZ. “Tiene buenas sensaciones. Una cosa es lo que se ha dicho y otra la realidad. Va en los plazos que nos habíamos marcado”.

FERRARI Y NACHO MARTÍN. “Lo primero quiero mandar un abrazo a los dos. Los veo y estos con ellos pero quiero mandárselo públicamente. Son dos jugadores muy importantes. Ferrari había hecho su mejor partido. Y Nacho ya sabéis lo que pienso de él. Pero hemos hablado mucho de la fuerza que tiene el grupo. Venimos arrastrando lesiones, expulsiones y acciones comprometidas. Nos ha pasado de todo. Pero seguimos ahí. Cuanto más difícil nos lo ponen, mejor rinde el grupo. Son dos jugadores menos. Iremos viendo los jugadores que puedan estar cercanos al primer equipo. Pero no vamos a regalar nada a nadie (canteranos). La distancia entre categorías es muy grande. Estamos contentos con lo que nos aporta Manu Rodríguez y Oyón. Mareo históricamente ha sido siempre una de las mejores canteras”.

MERCADO LIBRE. “No hemos valorado nada. Estamos muy centrados en el partido de Las Palmas. Valoraremos. Pero a día de hoy no es algo que hayamos valorado”.

OYÓN. “Nos está ayudando, sobre todo en entornos. Puede jugar en bastantes opciones de ataques. Él tiene que ser ambicioso. Es un jugador muy querido. Veremos si nos acompaña o no”.

ESTADO DEL EQUIPO. “No tiene nada que ver. El otro día hicimos muy buen partido ante uno de los equipos que están dominando la categoría. Valoro muy mucho el partido ante el Castellón. El Edipo está demostrando que tiene capacidad de superación. Ojalá que tengamos muchos partidos como el día del Castellón. Es un partido que tuvo similitudes al de Andorra pero el otro día tuvimos mucho más acierto. No en finalización sino en las acciones previas"

LAS PALMAS. “Es un equipo que ataca más pausado. El Castellón es más vertical. No va a ser un partido parecido, independientemente de lo que nosotros quedamos hacer. En ese aspecto será un partido diferente. Está entre las dos o tres mejores plantillas. No solo por efectivos sino porque tienen muchos jugadores que han estado en Primera. El domingo tenemos a una de las mejores plantillas enfrente. La plantilla de Palmas está confeccionada para ascender de forma directa. Como equipo hacen muchas cosas bien. Será un partido donde tendremos momentos para atacarles; sin pelota y en desequilibrio sufren mucho. Va a ser un partido muy igualado. Nos separan tres puntos en la clasificación. Tenemos muchas opciones de poder conseguir cosas positivas. De los últimos dos partidos solo han ganado dos pero han estado muy estables en las seis primeras posiciones. En esta categoría hay que ir con calma; donde parece un día gris pasa a estar soleado”

PELEA POR EL PLAY-OFF. “Sigo pensando en los 50 puntos. Sigo en mi librillo. El otro día ganamos al Castellón y les ganamos el average. Ahora entramos en un tramo de duelos directos. Es un partido de más de tres puntos. Somos conscientes de la importancia que tiene el partido”.

AMADOU. “Con o que trabajamos con él es que acerque lo máximo su nivel y poder competir. Para cuando decidamos que tan minutos lo pueda hacer bien. Tuvimos una caza donde tuvo más participación. Ahora está siendo más residual. Las características se de Ferrari no las tenemos: ese juego de espaldas y esa capacidad de atacar el espacio. Eso no lo tenemos. Es un perfil muy concreto que no hay”.

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DÍA DEL CLUB. “Me habéis escuchado muchas veces lo importante que es la afición. El club lo sabe. Habrá mesa y se va a dialogar. El club ya sabe que el motor y corazón es la afición. La mesa estará para intentar alcanzar un acuerdo para el sportingusimo”