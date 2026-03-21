El análisis de Josu Uribe sobre el rival del Sporting: Las Palmas y su virtud defensiva

Llega la jornada 31 a la Liga Hypermotion con la visita del Real Sporting al Estadio de Gran Canaria, el cual tuvo este humilde entrenador el orgullo de inaugurar hace ya más de veinte años en un partido amistoso enfrentándonos al mítico Anderlecht de Bélgica.

Hablar para mí de la Unión Deportiva Las Palmas siempre será desde el cariño y el agradecimiento a un club histórico que me permitió ser un profesional del fútbol, eternamente agradecido a mi permanente vínculo personal y profesional con las Islas Canarias.

Los amarillos marcan en esa sexta posición los lugares que permiten soñar con el ascenso a Primera División y los rojiblancos a solo tres puntos de diferencia tienen una magnífica oportunidad de mostrar credenciales ganadoras.

La U. D. Las Palmas es el equipo menos goleado de la categoría con solo 24 goles encajados y el que menos derrotas ha encajado con solo seis en su casillero en todo el campeonato.

Pero también le cuesta mucho sumar victorias y con 12 igualadas es el rey del empate, lo que le ha impedido a un equipo recién descendido y con un buen límite salarial el poder tener una mejor situación en la tabla.

El ovetense Luis García sigue al mando de la nave amarilla, en una ciudad donde la presión futbolística es enorme y pasan de querer renovarte a querer destituirte en tres partidos... cosas de fútbol, amigos. Un técnico que da mucho equilibrio a su equipo y tiene una idea muy clara de su modelo de juego, un buen técnico el asturiano.

Un equipo al que le gusta mandar en el partido, tener un control de juego y de partido importante, un equipo que te atrae con su control del balón para posteriormente atacarte los espacios con velocidad.

Un equipo con mucha calidad en sus jugadores y que se manejan bien tanto en ataque estático como atacando en velocidad las espaldas del rival, un equipo al que debes de ajustar bien las presiones para poder robar y hacerle daño.

Un equipo que se encuentra incómodo cuando el rival le obliga a defender muy cerca de su área, un equipo mucho más cómodo cuando busca recuperar balón en campo contrario y tras la perdida del mismo, un equipo en resumen que ataca mucho mejor que defiende.

Un equipo que este mercado invernal ha perdido a su goleador Lukovic junto a los veteranos Mata y Cardona. Ha incorporado a los extremos Benedetti y Pedrola y a los puntas Bravo y Miyashiro, curiosamente solo el jugador japonés ha logrado ser importante en los esquemas del técnico asturiano.

Modelos de juego basados en un típico 1/4/2/3/1 dando mucha importancia a una buena salida de balón para atraer al rival y así poder atacar en otras alturas las espaldas del centro del campo contrario.

Buen trabajo en portería del croata Horkaš dando mucha seguridad al equipo, algo importante en un equipo que mira más la portería contraria que la suya. Una línea defensiva donde laterales tremendamente ofensivos como Marvin, Viti, Cristian o Clemente permiten al equipo dar una enorme profundidad ofensiva. Junto a ellos centrales de nivel importante en la categoría como Mármol, Barcia, Alex o Herzog donde aparte de ganar duelos se les exige una buena relación con el balón.

En la sala máquinas jugadores con mucho equilibrio y que son capaces de dar mucho pose al juego amarillo como son Amatucci, Loiodice y Kirian. La afición amarilla aparte de trabajar los 90 minutos exige a sus jugadores que hagan un fútbol acorde con la tradición isleña, un fútbol donde la pelota tenga un buen trato y donde se mire mucho al arco rival.

Una línea de centrocampistas de mucha calidad destacando sobre todos los goleadores Fuster y Ale García por su importancia en el juego ofensivo del equipo y también en su faceta de definición en un equipo que le cuesta mucho mostrar la superioridad que tiene en el juego en el marcador, y eso le ha impedido sumar más victorias en su casillero que por méritos en el desarrollo del juego ha merecido.

Otros jugadores importantes en zonas de ataque son el incombustible Jonathan Viera o el intermitente Pejiño, ambos jugadores canarios capaces de lo mejor y de lo peor, pero con una calidad individual fuera de toda duda.

En la zona más adelantada la presencia de los incombustibles Jesé Rodríguez y Sandro junto a las dos nuevas incorporaciones Iker Bravo y Miyashiro, el japonés ha sido capaz de tener minutos y con tres goles empezar a hacer olvidar la salida del goleador Lukovic junto a la aportación goleadora de Jesé con seis dianas.

Un equipo que la ha costado mucho encadenar varias victorias consecutivas, un equipo que es difícil de derrotar, pero que le cuesta mucho sumar de tres en tres, y eso para estar arriba es muy importante.

Partido clave para dar alcance al equipo canario y ponerse con los mismos puntos que los equipos que marcan el play-off y demostrar que se tiene nivel y categoría para pelearlo. Partido que el rival te va a exigir mucho cuando no tengas el balón y vas a tener que tener un buen trabajo tanto colectivo como individual defensivo. Pero también es un partido para tener personalidad con balón ante un rival que sufre mucho cuando no es el de dueño de la situación.

La recuperación de Gelabert junto al enorme momento de Otero y los dos laterales Brian y Guille más el juego al espacio de Dubasin debe de poner en muchos problemas al cuadro amarillo cuando tenga que pasar a labores defensivas.

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Todos los partidos que juegas son para ganar, sales al terreno de juego con la mentalidad de lo importante que son los tres puntos, pero hay victorias que te permiten soñar y posiblemente está es una de ellas... el próximo partido entre los dos ojalá sea en la máxima categoría, este asturiano con corazón canario lo desea... cosas de fútbol