La historia del Sporting, del Molinón al mundo digital: el Paseo de la Fama tendrá su versión web

De la avenida de El Molinón al mundo digital. El Paseo de la Fama del Sporting, proyecto que finalmente verá la luz, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, tras el acuerdo entre la Asociación Anselmo López y el Ayuntamiento, tendrá su versión en web para que los visitantes puedan conocer en profundidad la historia y trayectoria de las 48 leyendas rojiblancas, que desveló este periódico en 2022, y que formarán parte de él.

A través del Taller de Empleo Sporting, de reciente creación y gestionado por la Agencia Local de Empleo, que dirige Carla Álvarez, de la concejalía de Ángela Pumariega, se creará un espacio virtual que completará de una forma más accesible e interactiva el recorrido.

Mediante unos códigos QR, que tendrá cada monolito de las leyendas, se podrá acceder con el móvil a esta web en donde se incluirá el contexto histórico de cada figura, recursos multimedia y elementos interactivos. También se tiene previsto en un futuro, poder incorporar otras funcionalidades como mapas interactivos, minijuegos o experiencias basadas en inteligencia artificial y realidad aumentada.

Todo esto será realidad, virtual en este caso, gracias a los miembros que integren el Taller de Empleo Sporting que podrán ir adquiriendo destrezas mientras contribuyen a ensalzar la historia rojiblanca. Para esta iniciativa se contará con 26 puestos de trabajo destinados a personas desempleadas mayores de 30 años y que estén formadas en los certificados de profesionalidad de desarrollo de aplicaciones con tecnologías web, operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Al frente del proyecto habrá cinco personas: un director, un técnico superior que estará al 25% de jornada y tres monitores a jornada completa.

A lo largo de este año, la web estática se desarrollará en tres fases en donde se irán incluyendo las funcionalidades de inteligencia artificial y realidad aumentada para poder interactuar con las propias leyendas del Sporting. También se tiene planeado una guía inteligente que reconocería en qué punto del recorrido se encuentra el visitante y añadiría información adicional centrada en las peticiones particulares.

El avance de las tecnologías ha conseguido que la idea que comenzó a impulsar la Asociación Anselmo López en 2012 vaya más allá de un lugar físico y cercano a El Molinón donde recordar las leyendas más grandes.

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De manera simultánea, mientras el Paseo de la Fama vaya cogiendo forma en la avenida de El Molinón, el Taller de Empleo Sporting irá haciendo lo propio con su gemelo virtual que se espera que vaya evolucionando con el tiempo para dar un servicio más completo y novedoso.