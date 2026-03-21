El regreso de Gelabert y la confirmación de la defensa de cinco: el plan del Sporting en su visita a Las Palmas

En pleno temporal en Canarias, el Sporting visita a Las Palmas (18.30 horas) intentando dejar al margen, aunque sea por unas horas, todo el revuelo institucional que rodea al equipo con el asunto del día del club. Para lograrlo, Borja Jiménez se aferra al gran triunfo que se logró ante el Castellón y en el que mostró una cara distinta del equipo con la defensa de cinco y los tres delanteros. Lo que funciona, no se toca, aunque en el caso del Sporting es muy complicado, por no decir imposible, ver el mismo once dos jornadas seguidas.

La plaga de lesiones sigue invadiendo Mareo y esta semana se ha cobrado dos víctimas con la rotura de peroné de Ferrari, lesionado el pasado domingo tras meter gol, y la noticia de que Nacho Martín pasará este lunes por quirófano para poner remedio a sus problemas en el talón. Dos menos para acabar la temporada.

La ausencia del delantero uruguayo deja vacante una de las posiciones de arriba y dentro de la normalidad, sería Gelabert el que ocupara el hueco después de descansar la jornada anterior por sanción. Sin embargo, los planes de Jiménez parece que irán por otro lado y será Gaspar el que tendrá la oportunidad de salir de inicio. La tercera vía pasa por Dani Queipo, protagonista en la última visita rojiblanca a Gran Canaria con su espectacular golazo de chilena que le dio el empate al Sporting en la temporada 2022/2023. Una de las pocas alegrías que han dado los rojiblancos en sus partidos en la isla.

El resto del once se mantendrá muy similar al último, con Christian Joel repitiendo bajo palos y reforzado tras su gran partido ante el Castellón, y con una defensa de cinco en donde entrará Curbelo, liberado de sus molestias, en lugar de Kevin Vázquez, para formar junto a Pablo Vázquez y Diego Sánchez como centrales. Los laterales volverán a ser de Guille Rosas y Brian Oliván y el centro del campo se mantendrá con Manu Rodríguez y Álex Corredera.

Cuatro victorias en Las Palmas

Tan solo en cuatro ocasiones, de los 37 encuentros que el Sporting jugó como visitante ante Las Palmas, se logró la victoria. La última, en 2004 con Marcelino García Toral como entrenador y en la penúltima, en 1986, el propio Marcelino anotó uno de los goles en un 3-4 en el que Mesa, homenajeado el pasado domingo en El Molinón, abrió el marcador.

Para dejar atrás esta nefasta racha, los de Borja Jiménez tendrán que superar al cuadro que entrena el ovetense Luis García que confirmó en la previa que tiene sobre la mesa una oferta de renovación pese a que el rumbo del equipo no es el esperado. La plantilla canaria es una de las más potentes de la categoría y consiguieron este año mantener parte del bloque que tenían en Primera División.

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Pese a la derrota que sufrieron la pasada jornada ante el Albacete, que les remontó un 0-1 en el descuento de la segunda parte, el once se mantendrá con Dinko Horkaš en portería; Viti, Barcia, Mármol y Clemente en defensa; doble pivote con Amatucci y Loiodice, con Jonathan Viera de enganche; las bandas para Manu Fuster y Miyashiro y la punta para el veterano Jesé Rodríguez. Con 48 puntos, Las Palmas se mantiene en la parte alta con tres puntos de diferencia sobre el Sporting. Una victoria rojiblanca daría a los de Borja Jiménez ventaja en el golaverage particular y pondría el gran objetivo de los 50 puntos a un partido de distancia.