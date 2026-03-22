Las molestias de Gelabert y el sustituto de Ferrari: el once del Sporting para enfrentarse a Las Palmas

Un reto mayúsculo y la posibilidad de romper una racha de más de dos décadas sin ganar en Las Palmas. El Sporting llega al encuentro de este domingo con la moral alta, pero con los efectivos cortos. A la lesión de Loum de larga duración se sumó esta semana la de Ferrari y Nacho Martín. También Andrés Cuenca continua encuentro la enfermería, aunque con opciones de volver en las últimas semanas, al igual que Rubén Yáñez.

Con estas limitaciones, Borja Jiménez recuperó esta semana a César Gelabert, sancionado ante el Castellón por acumulación de tarjetas. Sin embargo, el habilidoso mediapunta ha estado durante la semana pendiente de unas molestias en el pubis que, por suerte, no han ido a más y le han permitido viajar. No obstante, Borja Jiménez prefiere no arriesgar y será Gaspar el que ocupe su lugar.

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El técnico abulense prepara así una formación de 5-2-3 con Christian Joel en portería, tres centrales con Curbelo, Diego y Pablo Vázquez, carril izquierdo para Oliván y derecho para Guille Rosas. Doble pivote con Corredera y Manu y el trío atacante para Gaspar, Dubasin y Otero.