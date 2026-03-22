Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Las molestias de Gelabert y el sustituto de Ferrari: el once del Sporting para enfrentarse a Las Palmas

Unos problemas en el pubis han tenido al mediapunta entre algodones a lo largo de la seman

Dubasin y Gelabert

Dubasin y Gelabert / Factoría 9

Carlos Tamargo

Un reto mayúsculo y la posibilidad de romper una racha de más de dos décadas sin ganar en Las Palmas. El Sporting llega al encuentro de este domingo con la moral alta, pero con los efectivos cortos. A la lesión de Loum de larga duración se sumó esta semana la de Ferrari y Nacho Martín. También Andrés Cuenca continua encuentro la enfermería, aunque con opciones de volver en las últimas semanas, al igual que Rubén Yáñez.

Con estas limitaciones, Borja Jiménez recuperó esta semana a César Gelabert, sancionado ante el Castellón por acumulación de tarjetas. Sin embargo, el habilidoso mediapunta ha estado durante la semana pendiente de unas molestias en el pubis que, por suerte, no han ido a más y le han permitido viajar. No obstante, Borja Jiménez prefiere no arriesgar y será Gaspar el que ocupe su lugar.

Noticias relacionadas

El técnico abulense prepara así una formación de 5-2-3 con Christian Joel en portería, tres centrales con Curbelo, Diego y Pablo Vázquez, carril izquierdo para Oliván y derecho para Guille Rosas. Doble pivote con Corredera y Manu y el trío atacante para Gaspar, Dubasin y Otero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
  2. Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
  3. Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
  4. Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
  5. El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
  6. Oviedo abarrota San Juan el Real para despedir entre lágrimas a Bernardo Gutiérrez: 'Era un icono del comercio de toda Asturias
  7. Fallece a los 78 años Bernardo Gutiérrez, comerciante histórico de Oviedo que vistió a generaciones de asturianos
  8. Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad

EN DIRECTO: Sigue el partido entre Las Palmas y el Sporting

EN DIRECTO: Sigue el partido entre Las Palmas y el Sporting

Baldomero Argüelles sufrió una indisposición que le hizo caer al suelo cerca del incendio, se intoxicó con el humo y luego resultó alcanzado por el fuego, según la autopsia

Baldomero Argüelles sufrió una indisposición que le hizo caer al suelo cerca del incendio, se intoxicó con el humo y luego resultó alcanzado por el fuego, según la autopsia

¿Estás pendiente de cobrar la ayuda de 2025 para pagar la calefacción en Asturias? Estas son las fechas en las que el Principado pagará

¿Estás pendiente de cobrar la ayuda de 2025 para pagar la calefacción en Asturias? Estas son las fechas en las que el Principado pagará

Nueva cara para la iglesia de San Cosme y San Damián, en Villacondide: "Es un templo muy antiguo y llevaba veinte año sin pintar"

Nueva cara para la iglesia de San Cosme y San Damián, en Villacondide: "Es un templo muy antiguo y llevaba veinte año sin pintar"

Los ríos de Salas reciben 25.000 nuevos alevines de trucha para facilitar el crecimiento poblacional

Los ríos de Salas reciben 25.000 nuevos alevines de trucha para facilitar el crecimiento poblacional

Las molestias de Gelabert y el sustituto de Ferrari: el once del Sporting para enfrentarse a Las Palmas

Las molestias de Gelabert y el sustituto de Ferrari: el once del Sporting para enfrentarse a Las Palmas

Ana Obregón celebra a sus 71 años el tercer cumpleaños de su nieta: "Te contaré por qué estás aquí y de la valentía de tu papá"

VÍDEO: Hacienda lo confirma | El seguro puede ayudarte a que te devuelvan más de 1.300 euros en la declaración de la Renta de este 2026

Tracking Pixel Contents