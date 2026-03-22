La opinión del entrenador ovetense Luis García tras ganar al Sporting de Gijón: "El resultado fue corto"
"Esos últimos 20 minutos que hemos pasado no pueden empañar los primeros 70 minutos", considera el entrenador de Las Palmas
O.N.
Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, consideró que la victoria de su equipo (1-0) ante el Sporting de Gijón fue merecida. Incluso consideró que la diferencia en el marcador pudo ser más amplia al asegurar que el "resultado fue corto". rante su intervención, el técnico asturiano valoró la capacidad competitiva de su plantilla para generar ocasiones claras, entre las que sobresalió la acción del delantero grancanario Ale García, quien firmó su séptimo tanto de la temporada demostrando una gran eficacia rematadora a pesar de haber tenido que convivir con la mala fortuna de las lesiones en varios tramos del curso.Para el preparador amarillo, la clave del choque residió en mantener la concentración defensiva tras el gol, subrayando que el equipo ha sabido interpretar los momentos del juego para proteger una ventaja que refuerza la confianza del grupo en el Estadio de Gran Canaria.
"Estoy muy feliz por los jugadores. Hemos hecho un fútbol extraordinaria hasta el minuto 70 y los jugadores han interpretado muy bien lo que teníamos que hacer y con ese resultado corto es un poco parecido a lo del Albacete y los jugadores han sabido sufrir. Esos últimos 20 minutos que hemos pasado no pueden empañar los primeros 70 minutos"."Creo que el resultado ha sido corto. No me voy a centrar en comentarios y análisis. Jesé y Miyashiro han hecho un partido extraordinario".
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
- Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
- Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
- Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad
- Oviedo abarrota San Juan el Real para despedir entre lágrimas a Bernardo Gutiérrez: 'Era un icono del comercio de toda Asturias