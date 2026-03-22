La opinión del entrenador ovetense Luis García tras ganar al Sporting de Gijón: "El resultado fue corto"

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, consideró que la victoria de su equipo (1-0) ante el Sporting de Gijón fue merecida. Incluso consideró que la diferencia en el marcador pudo ser más amplia al asegurar que el "resultado fue corto". rante su intervención, el técnico asturiano valoró la capacidad competitiva de su plantilla para generar ocasiones claras, entre las que sobresalió la acción del delantero grancanario Ale García, quien firmó su séptimo tanto de la temporada demostrando una gran eficacia rematadora a pesar de haber tenido que convivir con la mala fortuna de las lesiones en varios tramos del curso.Para el preparador amarillo, la clave del choque residió en mantener la concentración defensiva tras el gol, subrayando que el equipo ha sabido interpretar los momentos del juego para proteger una ventaja que refuerza la confianza del grupo en el Estadio de Gran Canaria.

"Estoy muy feliz por los jugadores. Hemos hecho un fútbol extraordinaria hasta el minuto 70 y los jugadores han interpretado muy bien lo que teníamos que hacer y con ese resultado corto es un poco parecido a lo del Albacete y los jugadores han sabido sufrir. Esos últimos 20 minutos que hemos pasado no pueden empañar los primeros 70 minutos"."Creo que el resultado ha sido corto. No me voy a centrar en comentarios y análisis. Jesé y Miyashiro han hecho un partido extraordinario".