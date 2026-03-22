El Paseo de la Fama: un homenaje a la mejor historia del Sporting

En el corazón de Gijón, donde cada rincón respira fútbol y sentimiento rojiblanco, se emplazará el Paseo de la Fama del Real Sporting, un proyecto destinado a reconocer y preservar la memoria de las leyendas que han marcado la historia de nuestro club.

Ubicado a lo largo de la avenida de El Molinón, desde la playa de San Lorenzo y atravesando el Parque de Isabel la Católica hasta el estadio más antiguo del fútbol español, este espacio se convertirá en un punto de referencia para el sportinguismo y para la ciudad. El Paseo de la Fama rendirá homenaje a aquellos futbolistas, entrenadores y presidentes que, con su talento, compromiso y dedicación han contribuido decisivamente a forjar la identidad rojiblanca desde principios del pasado siglo hasta hoy. La iniciativa, impulsada por la Asociación Anselmo López y el Partido Popular, contará con más de cuarenta placas biográficas instaladas sobre soportes. Cada una de ellas incluirá la imagen y una reseña biográfica de su protagonista, e incorporará un código QR que permitirá acceder, a través de cualquier dispositivo móvil, a contenidos audiovisuales sobre la trayectoria y el legado de cada homenajeado.

Para la selección de los mismos se han seguido criterios objetivos y rigurosos. En este proceso han participado, además de la Asociación de Veteranos, auténticos eruditos como los historiadores Janel Cuesta y Frichu Yustas, el histórico jefe de prensa Leli Rubiera, el periodista Manuel Rosety o el ya fallecido arquitecto Joaquín Aranda. Como resultado de su trabajo, presidentes como nuestro fundador Anselmo López, Carlos Menéndez Cuervo o Manuel Vega-Arango; futbolistas inolvidables como Manolo Meana, Pepe Ortiz, Tati Valdés, Quini, Enzo Ferrero, Joaquín Alonso, Juan Carlos Ablanedo o Abelardo; y entrenadores emblemáticos como Vicente Miera, José Manuel Díaz Novoa o Manolo Preciado, son solo algunos de los nombres que recibirán el reconocimiento que merecen por su condición de referentes indiscutibles para la afición.

Quienes recorran el Paseo de la Fama podrán revivir algunos de los momentos más memorables del Sporting: ascensos históricos, noches europeas y jornadas que forman parte del patrimonio emocional de Gijón. Además, este espacio se consolidará como un nuevo atractivo, capaz de despertar el interés de visitantes atraídos por la historia del fútbol y por las figuras que dieron solera al nombre de nuestro equipo por toda España.

El Paseo no solo evocará el pasado, sino que, con seguridad, también servirá para que las nuevas generaciones tomen conciencia del legado y del peso que representa vestir la camiseta rojiblanca, afrontando cada entrenamiento y cada partido con esfuerzo, entrega y pasión, soñando con dejar algún día su propia huella en él.

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El Paseo de la Fama será una realidad antes de que finalice el año y se convertirá, sin duda, en un lugar de encuentro entre la historia del club, quienes lo han hecho grande y el sentimiento sportinguista que nos une a todos.