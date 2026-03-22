El Sporting no cambia la hora en Las Palmas: derrota por la mínima que aleja de nuevo el play-off (1-0)

El Sporting no cambió la hora de diferencia que hay entre Gijón y Las Palmas y llegó tarde a un partido que se le puso cuesta arriba en el primer cuarto de hora con el gol de Ale García para los canarios. Los de Borja Jiménez no dispararon hasta el minuto sesenta, lo intentaron en la última media hora y tuvieron el empate en el descuento en botas de Dubasin. Derrota sportinguista con un rendimiento insuficiente para optar a los puestos de arriba, que vuelve a alejar el play-off y que tensa, aún más, el próximo encuentro ante el Deportivo en casa en donde se espera el plantón de la afición.

Las Palmas 1 0 Sporting 1-0, min. 12: Ale García. Alineación Las Palmas Horkaš (3); Viti (1), Barcia (2), Mármol (2), Clemente (1); Kirian (2), Amatucci (2), Manu Fuster (1); Ale García (2), Miyashiro (2) y Jesé (1). CAMBIOS Loiodice por Kirian, min. 76. Cristian por Ale García, min. 76. Iñaki Rodríguez por Jesé, min. 88 Iker Bravo por Manu Fuster, min. 88. Barcia por Herzog, min. 92. Alineación Sporting Christian Joel (2); Guille Rosas (0), Kevin (0), Pablo Vázquez (1), Diego Sánchez (1), Oliván (1); Manu Rodríguez (1), Corredera (1); Gelabert (0), Dubasin (0) y Otero (1). CAMBIOS Gaspar por Kevin, min. 46. Pablo García por Oliván, min. 67. Justin Smith por Manu Rodríguez, min. 67. Queipo por Gelabert, min. 83. Oyón por Diego Sánchez, min. 92. Luis Bestard (comité balear) amonestó al local Amatucci. Estadio de Gran Canaria ante 17.039 aficionados con un centenar de ellos sportinguistas

El plan ante el Castellón, y sobre todo el resultado, convenció a Borja Jiménez que no quiso hacer modificaciones, más allá de la obligada por la lesión de Ferrari con la que dio entrada a Gelabert. Por lo menos sobre el papel, el Sporting volvió a formar con defensa de cinco ante un conjunto canario reflexivo con el balón y que tuvo el control total de la primera parte. Nunca le ha preocupado al Sporting no tener la posesión, pero ante un conjunto canario que aprovechaba la calidad de sus tres mediapuntas para hacer daño a la espalda, el varapalo no tardó en llegar. El Sporting se limitó en el comienzo a golpear en largo y buscar las carreras de Otero y Dubasin que no tuvieron ni un ápice de oportunidad de esta manera.

Si al buen trato del balón canario le das huecos y campo para correr, el resultado es más que claro. En una jugada que muestra el mayor potencial de los de Luis García, Ale García puso el primero para los locales. El Sporting subió presión hasta dominios del portero Horkaš que, sin nerviosismo, jugó entre líneas un balón que pudo robar el Sporting, pero que favoreció a los amarillos. Miyashiro fue el que recibió en su campo, giró y vio el desmarque de Ale García que a la espalda de Guille y Pablo Vázquez se quedó en el mano a mano con Christian Joel. Pudo encumbrarse el portero cubano, que llegó a tocar un balón que se coló con bote triste en la portería del Sporting. Tocaba remar como en la jornada anterior.

Los rojiblancos comenzaron superados con el balón y sin ideas a la hora de elaborar. Los pelotazos en largo, a las peinadas de los dos puntas, aterrizaban sin encontrar a un compañero. Solo mediante la presión en campo rival, el Sporting podía elaborar con más efectivos y cerca de la meta. Fue así como Manu Rodríguez propuso una internada al área con una gran conducción que no llegó a rematar. Un gesto que le cambió la cara al equipo por unos minutos. A Manu, el dorsal del filial hace partidos que le quedó pequeño.

Sin probar disparo de ninguna manera, en defensa, la sobrepoblación de jugadores canarios por dentro, hacía sufrir a los dos mediocentros rojiblancos. Cuando la primera presión fallaba, le tocaba correr para atrás y ahí es donde Las Palmas jugaba más cómodo. De una pérdida rojiblanca en el centro del campo llegó un nuevo susto en botas de Miyashiro que mandó el balón al poste con un gran golpeo desde fuera del área. Media hora de desconexión del Sporting que pudo sacar la cabeza fuera del agua con dos buenos acercamientos. Un robo de Manu Rodríguez, nuevamente en campo contrario, dejó a Dubasin en el borde del área. El Pingüino centró para Guille, que se quedó sin ideas. Siguió presionando el equipo y con un gran centro de Oliván, de nuevo Dubasin la tuvo, pero ni él se podía creer que no llegara a conectar con el balón. De lo poco que se llevó a la boca el sportinguismo en una primera parte en la que no tiró a puerta.

Se necesitaba una reacción cuanto antes y Borja Jiménez la quiso encontrar en Gaspar y desmontando la defensa de cinco con la que le cuesta proponer al Sporting. El sustituido fue Kevin Vázquez y el Sporting calcó el planteamiento rival con un 4-2-3-1. No había encontrado la forma el Sporting en la reanudación cuando Christian Joel salvó el segundo de Las Palmas con una parada de reflejos que dio vida. Sin embargo, el equipo estaba en estado grave y sin pronóstico de mejorar. La salida del balón lució por su ausencia, dejando que los pelotazos de área a área se convirtieran en jugadas de provecho. Algo que no sucedió. Solo cuando el equipo lanzaba con rapidez con robos de balón, conseguía tener presencia en campo rival, aunque esta era testimonial. Solo un balón filtrado a Gelabert, que este sirvió para Otero confirmó la primera señal vital del Sporting. El colombiano mandó alto, pero mandó. La primera del Sporting llegó a la hora de partido.

Con esta acción, Borja buscó reacción y echó mano de Pablo García y Justin Smith para despertar al equipo. Con los dos esperando para salir al campo, la actitud pasó a ser más positiva y el equipo iba encontrando regularidad, pero todavía sin acierto, a sus llegadas. Un disparo de Brian Oliván precedió los cambios y a la reanudación Otero, primero, y Gelabert, después, confirmaron que el Sporting ya había llegado al partido. Tarde, pero la intención de los rojiblancos ya no era la de aguantar en defensa y ver que le podía caer en ataque, sino que empezaron a buscar el gol. Y mientras Christian Joel metía una mano de reflejos espectacular, Horkaš subía la apuesta con dos paradas de mérito a Pablo Vázquez y Gaspar.

Estaba vivo, el Sporting seguía con pulso demostrando la gran virtud del equipo: hasta en los días malos, se compite. Cuando en ataque las cosas no salen, en defensa se sigue viendo un bloque que sabe sufrir y que ha encontrado en Christian Joel un seguro de vida cuando el agua llega al cuello.

Noticias relacionadas

Borja echó más pólvora y dio entrada a un Queipo que pudo ser el elegido. Ni un minuto llevaba en el campo cuando recibió un centro de Pablo García que cruzó con habilidad para enviar fuera a milímetros del palo. Con Las Palmas ya centrado en proteger lo suyo, el Sporting echó el resto. Todo corazón para lograr un gol que cuando lo tuvo cantado, lo falló. Un remate inofensivo fue pescado por Dubasin que, solo, a dos metros de la portería y con tiempo para pensar, fusiló a un Horkaš que haciendo gala del lustro croata al balonmano, paró el balón sin saber muy bien cómo. El Sporting terminó por ahogarse en el descuento de un partido en el que remó en contra todo el tiempo