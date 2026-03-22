El tremendo enfado del entrenador del Sporting con el tiempo de descuento tras la derrota en Las Palmas: "Es una aberración, una broma..."

Borja Jiménez compareció en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria tras la derrota del Sporting de Gijón (1-0) ante la UD Las Palmas.

Sus palabras

Arbitraje. “Quería empezar hablando del descuento y del arbitraje. Tuve la suerte de ir el martes a la reunión, me hice mil kilómetros para ir. Me cabrea el descuento. No tengo nada en contra del arbitraje, salvo la última falta. Entiendo la normativa, pero hay que aplicar los descuentos. Cuatro minutos de descuento es una aberración y una broma. Nos ha dicho durante todo el partido que había alguien en la sala VOR parando el tiempo y contando para que no se pierda. En agosto nos comemos descuentos de doce minutos y llega a marzo y son de cuatro. Somos el Sporting y no se nos ha tenido en cuenta. Tampoco soy yo quien tengo que hablar esto. Me duele, porque vas a las reuniones, te prestas… No sé cuál es la diferencia de agosto a marzo.”

Análisis del partido. “Hemos hecho una muy mala primera parte; el responsable soy yo. Intentamos obligarles a darles golpeos largos, pero se ponían de cara rápido y sufrimos mucho. A nivel ofensivo estuvimos inoperantes; nos costó enlazar tres pases por las distancias que teníamos. Asumo la culpa. En la segunda parte estuvimos mejor, nos ayudó la entrada de Gaspar. No tuvimos acierto. Hemos generado para no perder. Hay que seguir. Queda muchísimo. Esto es muy largo. El sábado tenemos una cita para seguir enganchados. Hay que pelearlo hasta el final. Pedimos disculpas por la primera parte a la afición.”

Defensa de cinco. “Hemos querido dar continuidad, porque queríamos tener alternativas por si las cosas no iban bien. Nos habríamos quedado sin cambios en la segunda parte. No sé por qué no tuvimos claridad. Creíamos que con Gelabert tendríamos más posibilidad de perder la pelota, pero hemos tenido distancia. Cuando ajustamos la altura de Gelabert pudimos dominar en la segunda parte.”

El rol de Gelabert. “El que está con ellos durante la semana soy yo. Creemos que es lo mejor para el equipo en ese sistema de tres atacantes; han rotado bastante entre ellos las posiciones.”

Día del club. “Ya me manifesté. Todos entendemos quién es el corazón del club; entiendo que se sigue trabajando en ello.”

¿Resultado justo? “No sé si es justo o injusto, el resultado es el que es. Los resultados son siempre justos. Horkas ha hecho uno de los grandes partidos de la temporada.”

Objetivo. “Claro que veo al equipo con fuerza para llegar a la parte alta. Queda muchísimo. Quedan muchísimos puntos en juego. Haciendo gran parte de ellos estoy convencido que estaremos arriba.”

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Dubasin. “Dubasin es un jugador muy importante para nosotros. No está teniendo esa suerte de cara a puerta que ha mantenido durante el año. Pero dentro no hay debate con él. Estamos encantados con él; para nosotros es fundamental.”