El vestuario del Sporting de Gijón tras la derrota en Las Palmas: "No podemos regalar cuarenta y cinco minutos"

El Real Sporting de Gijón se marchó de vacío del estadio de Gran Canaria tras caer por 1-0 ante la UD Las Palmas en un encuentro que dejó sensaciones encontradas en el vestuario rojiblanco. Uno de los que dio la cara tras el partido fue Álex Corredera, que no ocultó la autocrítica por lo sucedido en la primera mitad. El centrocampista reconoció que “los primeros cuarenta y cinco minutos no estuvimos a la altura”, en un tramo en el que, según explicó, el equipo no fue capaz de imponer su plan. “Trabajamos cosas que no salieron; estuvieron un punto por encima a nivel de movilidad. Son jugadores con mucha capacidad de girarse y asociarse”, apuntó, subrayando además que “no hemos sido capaces de ganar duelos” y que al Sporting le “costó encontrar la pelota”.

Sin embargo, Corredera también puso en valor la reacción tras el descanso. “Con el retoque al descanso el equipo ha hecho muchas cosas para sacar otro resultado”, afirmó, lamentando que, pese a ello, “nos vamos de vacío”. El futbolista insistió en que el equipo debe elevar su nivel competitivo durante más minutos: “Tenemos que hacer muchas cosas para puntuar. No podemos regalar cuarenta y cinco minutos. La sensación es que no podemos regalar ni veinte”. En esa línea, destacó la mejoría del equipo en escenarios adversos, especialmente cuando le toca remar a contracorriente. “Ponernos por detrás en el marcador lo manejamos cada vez mejor a nivel mental. Sabemos que somos un equipo muy capaz”, explicó. No obstante, también incidió en una de las asignaturas pendientes: la falta de acierto. “Nos cuesta terminar jugadas con gol. Pocos partidos recuerdo que vayamos ganando y que el equipo rival nos genere ocasiones tan claras y ganemos… no lo recuerdo”, reflexionó, convencido de que “la segunda parte es al menos para llevarse un empate”.

Noticias relacionadas

Más allá del análisis inmediato, Corredera también quiso poner el foco en lo que resta de temporada. “Se escapan tres puntos importantes”, admitió, aunque lanzó un mensaje de ambición: “Nos quedamos con la sensación de que cuando nos ponemos el mono de trabajo, sin balón y con valentía, somos capaces de someter al rival”. Con 33 puntos todavía en juego, el centrocampista tiene claro el camino: “Quedan 33 puntos, hay que sumar muchos para conseguir el objetivo”. Por último, el jugador rojiblanco apeló al papel de la afición en el próximo compromiso en casa, marcado como día del club. “Sabemos que para nosotros la afición es súper importante. Solo hay que ver cómo nos ayuda en El Molinón; ojalá pueda venir la mayor gente posible ante el Deportivo de La Coruña y el estadio esté lleno a reventar”, señaló. En ese sentido, insistió en la necesidad de unidad: “Nosotros como jugadores lo que queremos es que la gente esté de nuestro lado y vayamos todos a una; es la única manera de que podamos sacar esto adelante, con la unión equipo y afición”..