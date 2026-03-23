El análisis de Josu Uribe de la derrota del Sporting en Las Palmas: equipo de andar por casa

La jornada 31 de LaLiga Hypermotion trajo una nueva derrota, esta vez actuando de visitante, para el Real Sporting de Gijón en su visita al Estadio de Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas, alejando a los rojiblancos de las posiciones que dan posibilidad de jugar el play off de ascenso a Primera División.

Un equipo amarillo que inició la partida con su esquema habitual, con una línea de cuatro usando dos laterales muy profundos como Clemente y Rozada, junto a Barcia y Mármol en el centro de la defensa, junto a una sala de máquinas comandada por Miriam y Amatucci.

Para completar con tres jugadores tremendamente ofensivos como Fuster, Ale García y la agradable sorpresa que es el japonés Miyashiro, ayudados en la punta del ataque por el mítico e incombustible Jesé.

Los asturianos no modificaron nada ni la estructura de juego ni el plan de partido respecto a la última victoria contra el CD Castellón, pero quizás lo que vale contra un rival no es lo que te sirva para atacar otras estructuras de juego.

Con un dibujo con Joel en portería junto a tres centrales, Kevin, Vázquez y Diego, complementados con dos laterales largos como fueron Guille y Bryan, más dos mediocentros con Manu y Álex y una línea de tres atacantes claros con Otero y Gelabert por fuera y Dubasin como referencia.

Una primera parte y muchos minutos de la continuación donde el cuadro amarillo fue dominador y, sobre todo, llevó a la perfección su plan de partido.

Un equipo rojiblanco muy largo sin balón, lo que le impedía poder tener una buena acción colectiva defensiva, y muy largo con balón, lo que no le permitía dar tres pases seguidos para al menos no tener que defender permanentemente.

Una presión muy poco ajustada y muy tímida de los asturianos que permitió a los amarillos hacer lo que más les gusta, que es tener el balón y dominar tanto el juego como el partido y, además, con el gol de Ale García, también dominar el marcador.

El juego de La UD no tiene nada que ver con el juego del Castellón. Pensar que lo que funciona en un contexto puede funcionar siempre es un error.

Borja Jiménez acertó plenamente en su modelo de juego contra los orelluts porque es un equipo que no pasa mucho por el medio de campo y que te ataca muy agresivo a la última línea defensiva, y ahí la estructura de cinco en defensa y tres arriba para transitar y correr le funcionó a las mil maravillas.

La Unión Deportiva es un equipo muy diferente, es un equipo que pasa muchísimo por el centro del campo para atacar, es un equipo que te atrae en la presión para filtrar pases que te permitan llegar manejando el juego.

La estructura utilizada por los rojiblancos con tres arriba y cinco al fondo hizo que tanto Manu como Álex jugaran siempre en desventaja numérica y que los amarillos, con jugadores muy buenos en esas posiciones para recibir y atacar espacios, lo aprovecharan para ser muy superiores en el juego.

A un equipo que le gusta jugar y transitar por el medio campo no debes despoblarle esas posiciones y el cambio de dibujo y estructura en la segunda parte lo demostró.

A un equipo que no le gusta defender y que le cuesta mucho jugar sin balón quizás debas intentar activar un plan diferente, quizás no debas mirar tanto cómo no te hagan daño sino en cómo hacer daño tú al rival.

La salida de Gaspar por Kevin al descanso ya marcaba que no iban por el buen camino las cosas y las posteriores incorporaciones de Pablo García y Smith empezaron a hacer un equipo con un centro del campo más sólido, un equipo con mucha más personalidad, un equipo con su mejor jugador en su posición y que, con muy pocas cosas, fue capaz de meter el miedo al rival y generarle varias situaciones de gol, pero sobre todo encerrarle y meterle miedo en el cuerpo.

El fútbol no es fácil y, aun haciendo muchas cosas bien, no ganas, pero si das facilidades al rival y no eres competitivo lo normal es que pierdas.

La UD Las Palmas es un equipo que juega muy bien al fútbol pero con un índice muy corto de eficacia para el fútbol que genera, un equipo que cuando defiende cerca de su portería tiene enormes problemas para cerrar los partidos y eso le ha llevado a no ganar encuentros que tenía totalmente controlados y donde fue mucho mejor que su rival.

El Sporting demostró ayer que cuando piensa más en el funcionamiento propio que en ajustarse al rival no es inferior a nadie, pero la pena es que eso solo lo hace jugando de local.

El Sporting demostró ayer en solo 25 minutos que cuando cada peón está en su sitio y tu propuesta es querer ser protagonista no debe tener miedo a nadie en esta categoría.

Gelabert, para mí, junto a Otero y Corredera, es el jugador más importante del equipo, un futbolista tan diferencial y diferente que en campo contrario te da un plus difícil de encontrar.

Es difícil de ver y entender cómo puede jugar en posiciones exteriores y tener que perseguir a un lateral como hizo ayer, lo que le lleva a desgastarse físicamente y pasar inadvertido durante muchos minutos.

Uno de los mejores jugadores de la categoría en su puesto. Hacer lo fácil para los técnicos a veces es lo más difícil, cosas de fútbol, amigos.

A nivel individual, destacar nuevamente la actuación de Cristian Joel con acciones muy importantes que mantuvieron vivo al equipo en el partido.

Un Álex Corredera que sufrió lo indecible durante muchos minutos en el medio campo rojiblanco pero que se echó el equipo arriba y empujó a sus compañeros, jugador que podrá estar bien o mal en el juego, pero su responsabilidad y actitud es enorme.

Dos jugadores de los que hay que recuperar su rendimiento son Gelabert y Dubasin, jugadores determinantes en el juego ofensivo del equipo y que no están ninguno de los dos en su mejor estado de forma.

Dos jugadores muy necesarios en esta parte final del campeonato para el equipo. Sé que soy muy pesado, pero es cierto que hay jugadores que pueden jugar en muchos puestos, pero también es cierto que juegan mejor donde se saca más partido a sus características y, si encima tienes a uno de los mejores en su posición, pues blanco y en botella.

El equipo tiene que dar un golpe de autoridad y de rendimiento si quiere pelear por cosas bonitas. Cuando se pone con el mono de trabajo y de personalidad en el juego no es inferior a nadie, pero cuando retrocede su rendimiento es el de un equipo muy vulgar; cuando juega a tenor de lo que marca el rival baja mucho sus prestaciones como colectivo.

El sábado visita el vetusto Molinón otro candidato al ascenso como es el Deportivo de La Coruña, otro partido para afrontarlo sin miedo y con fútbol, otro equipo como el canario que ataca mejor de lo que defiende, otro equipo que te va a exigir cuando tengas que defender pero que también te va a dar tiempo y espacio para poder hacerle daño.

Un paso al frente para pelear arriba

Hay que recuperar tu identidad de juego tanto de local como de visitante, ser un equipo reconocible y con personalidad y huir de jugar a contrarrestar al rival.

En casa los rojiblancos marcan la pauta y el ritmo del partido siendo un equipo tremendamente fiable, pero fuera parece que tienen una marcha menos y se juega a evitar que el rival sea superior, y eso junto a una falta de continuidad en el rendimiento te quita muchos puntos en el campeonato.

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Quizás sea la hora de dar un golpe encima de la mesa y dejar de ser un equipo de andar por casa, pasar a ser un equipo que tanto en casa como fuera sea capaz de ser reconocible, eso es clave para estar arriba, aunque siempre está el consuelo de los 50 puntos... cosas de fútbol, amigos.