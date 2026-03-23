El futbolista del Sporting Nacho Martín, intervenido con éxito en Vitoria

Nacho Martín ha sido intervenido con éxito este lunes de su lesión en el talón de su pierna izquierda. La operación al jugador del Sporting de Gijón se desarrolló en el Hospital MiKS de Vitoria, y corrió a cargo del doctro Mikel Sánchez, uno de los doctores más respetados en el ámbito de la Traumatología y al Cirugía Ortopédica. Si no surge ningún imprevisto, la idea es que el de Noreña viaje este martes a Asturias para iniciar su recuperación. En todo caso, la vuelta a los terrenos de juego de Nacho no se espera hasta el inicio de la próxima campaña.

La intervención a la que fue sometido Nacho Martín estuvo centrada en la zona afectada del talón, concretamente en el calcáneo de su pierna izquierda, donde el jugador arrastraba desde hace meses unas molestias que han ido a más con el paso del tiempo. En los últimos partidos llegó a superar un umbral soportable. Tras parar unas semanas y no evidenciar mejoría, se optó por la solución de consultar al doctor Mikel Sánchez. La decisión de operarse en Vitoria es poque allí, en el Hospital MiKS, que él mismo dirige, se concentran sus pacientes.

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Nacho Martín ha pasado por quirófano una semana después de que Andrés Ferrari también fuera intervenido de la lesión que se produjo durante el partido ante el Castellón en El Molinón. En el caso del uruguayo, por una fractura del peroné de su pierna izquierda. El charrúa fue atendido en el Hospital Ribera Covadonga de Gijón y ha dicho adiós a lo que queda de temporada. Cedido hasta final de curso, su continuidad en Gijón deberá volver a valorarse tras esta lesión.