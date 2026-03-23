La Mareona inunda la casa de Curbelo: una previa de unión y colorido en el Sporting - Las Palmas

Con temporal de por medio, una nutrida representación rojiblanca viajó hasta Las Palmas para un encuentro de hermanamiento entre aficiones. Cerca de tres horas de vuelo es lo que separa el aeropuerto de Asturias con el de Gran Canaria. A lo largo del fin de semana, con la borrasca Therese azotando el archipiélago, centenares de sportinguistas se lanzaron hasta las islas para seguir a su equipo en uno de los compromisos ligueros más exigentes. Por suerte, las inclemencias del tiempo dieron una tregua y desde varias horas antes del encuentro del Sporting ante Las Palmas las calles anexas al estadio de Gran Canaria lucían de lo más coloridas.

A la izquierda, la peña Berna Pendás. A la derecha, Sergio Higuera, Víctor Quintana, Marcos Toledo y Carlos Guerra, amigos de Eric Curbelo. | CARLOS TAMARGO

El amarillo de la UD se mezclaba en las terrazas con el rojiblanco gijonés en un hermanamiento que mostraban hasta los más canarios. "Por primera vez en mi vida quiero que pierda Las Palmas", confesaba Carlos Guerra, con un marcado acento de la isla, pero con la camiseta del Sporting puesta. El nombre que lucía a su espalda delataba su deseo. "Somos amigos de Eric Curbelo y como es la primera vez que juega aquí desde que se fue hemos venido con familiares para apoyarle", explicaba Víctor Quintana, también amigo del jugador del Sporting, que celebraba la buena temporada del central. "Ha ido a más, incluso ganando el premio a mejor jugador del mes", añadía Marcos Toledo.

La Mareona inunda la casa de Curbelo

Entre los que se enfrentaron a las inclemencias del tiempo como capitanes de la Mareona estaba un nutrido grupo de representantes de la peña Sentimiento Rojiblanco, que llegaron el viernes y estuvieron acompañando al equipo ayer por la mañana en el hotel de concentración. En medio de la polémica por el día del club, más grupos como la peña Berna Pendás, de Cangas de Onis; la Peña Desastre o la Peña La Tiendina también acudieron en el desplazamiento más lejano de la temporada demostrando su implicación con el bien del equipo.

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Sobre estas líneas, la peña Sentimiento Rojiblanco ante el Estadio de Gran Canaria. A la derecha, arriba, miembros de la peña El Llavianu, en la previa del partido. Debajo, la peña Casa Kilo, en Las Palmas. | CARLOS TAMARGO / LNE

No solo los sportinguistas llegados desde Asturias temían no llegar al partido por el temporal. Algunos como Daniel Pedrosa y David Calvo se trasladaron en barco a Gran Canaria desde el sur Tenerife. "Llegamos el viernes y tuvimos la suerte de que la borrasca todavía no había afectado a Santa Cruz", comentaba Pedrosa, afincado en la isla desde hace quince años y que por primera vez veía al Sporting en Las Palmas. "Cuando voy a Asturias, si coincide, voy a verlos. Estos años estaba el Tenerife y era el partido que veíamos, pero esta temporada al descender nos tocó venir aquí", comentaba Pedrosa que, sin olvidar la tierrina, paseaba por los aledaños con una gran bandera de Asturias que aportaba más colorido si cabe a una previa de unión entre ambas aficiones.