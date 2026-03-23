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Muere en Medellín el ex del Sporting de Gijón Denilson Mena tras una pelea en una discoteca

El que fuera defensa en las categorías inferiores rojiblancas y jugador del Marino fue víctima de un ataque con un arma de fuego según medios colombianos

Por la izquierda, Palomeque y Mena, en el estadio de Miramar.

Por la izquierda, Palomeque y Mena, en el estadio de Miramar. / Lne

O. N.

El colombiano Denilson Mena, quien fuera jugador de las categorías inferiores del Sporting y, posteriormente, del Marino de Luanco, ha muerto en Medellín tras verse envuelto en una pelea, según apuntan medios colombianos. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este lunes. El crimen ocurrió en vía pública, en el barrio La América, en el occidente de Medellín, bajo la jurisdicción de la estación Laureles y el CAI Santa Lucía, tras una riña que se habría originado, "por hechos de intolerancia dentro de un establecimiento nocturno y que se extendió al exterior del lugar", informan medios oficiales.

Según testimonios recopilados por la Policía, un grupo de aproximadamente seis hombres protagonizó una discusión con otras personas al interior de la discoteca. El personal del lugar intervino y los retiró, pero la confrontación continuó en el exterior, donde se desató una pelea. En medio del altercado, la víctima fue lanzada al suelo y se escuchó una detonación. El hombre, identificado posteriormente como Denilson Mena, quedó gravemente herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde ingresó sin signos vitales.

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Denilson Mena llegó a Mareo en 2022, siendo todavía juvenil. Central zurdo de buen físico, llegó a participar puntualmente en algún entrenamiento del primer equipo. Un año después, en 2023, se incorporó al Marino de Luanco. Su último equipo en España fue uno de los filiales del Tenerife. Se encontraba en Colombia esperando nuevas propuestas para continuar con su carrera en Europa.

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