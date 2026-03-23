La peña sportinguista Sobia celebra su cumpleaños con una multitudinaria cena

La peña sportinguista Sobia de Teverga celebró con alegría su XXXI aniversario con cierto enfado porque ningún representante del club rojiblanco estuvo presente en el acto. Luis Fernández, presidente de la peña tevergana, se mostró molesto con el club porque "no vino nadie, ni se le espera. Las relacionen van deteriorándose con los aficionados. No sé qué tendrían mejor que hacer para no acudir a un acto tan entrañable en el pueblo", para añadir que "cada vez tenemos una nota nueva de esta directiva.

Ellos saben lo que hacen y veremos lo que luego recogerán". Emilio Llerandi, como vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, tras compartir con pesar lo que había dicho el presidente tevergano, reconoció que "con este club es el pan nuestro de cada día. Ellos oyen, pero no escuchan. Siempre son las mismas buenas palabras, pero no vemos consumar los hechos con la afición", para agregar que "tiene mucho mérito que una peña cumpla 31 años en un pueblo. Os brindo nuestro apoyo. Las alegrías deportivas que nos dan son pocas. Antes había unos propietarios y ahora hay otros, pero lo importante del Sporting es su afición".

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El aniversario de la peña tuvo lugar el viernes por la noche durante una cena en el restaurante Casa Aladino, en Teverga, con presencia de medio centenar de peñistas donde el homenaje fue para la socia Ángela Villares, recientemente fallecida. Se intercambiaron regalos entre la peña Sobia y la Federación de Peñas: una bufanda y un banderín, respectivamente. La actual directiva que preside Luis Fernández la completan la tesorera Celia Pérez, el tesorero José Tuñón y los vocales Juan Manuel y Juan López. También acudieron a la cita representantes de la peña rojiblanca La Cueva de Infiesto, encabezados por su presidente Raimundo Roces.