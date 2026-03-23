Quini será protagonista este jueves en la pequeña pantalla: el mito del Sporting, Barcelona y "Por cien millones"
El estreno de una serie dirigida por Nacho Velilla repasa de una manera diferente el secuestro de El Brujo
O. N.
El secuestro de Quini en Barcelona a manos de tres mecánicos de Zaragoza da el salto a la pequeña pantalla. “Por cien millones”, la nueva serie de Movistar+, se estrena este jueves, 26 de marzo, con una propuesta que mezcla crimen y comedia.
El proyecto lleva la firma de Nacho García Velilla, creador de éxitos como “Aída” o “Siete vidas”, quien define la producción como “una historia criminal contada desde la comedia”. El actor murciano Agustín Otón dará vida al Brujo, mientras que Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara interpretarán a los autores del rapto de la leyenda rojiblanca.
“Como director, siempre me han atraído las historias que hay detrás de los grandes titulares. Esa intrahistoria que, a menudo, pasa desapercibida, pero que creo que está más cerca de nuestra vida diaria que del encabezamiento impactante que, por lo general, describen los periodistas”, explica García Velilla sobre el origen del proyecto.
El cineasta aragonés subraya además el enfoque de la serie, que se aleja de los relatos tradicionales sobre el suceso. “Por cien millones” pone el foco en los secuestradores, no en el propio crimen. “Nunca hemos pretendido hacer una crónica del secuestro, ni un thriller o un true crime, aunque a veces la narración coquetea con esos géneros. Queremos contar la historia desde el punto de vista de tres antihéroes, tres perdedores que toman una decisión equivocada que puede arruinar sus vidas (y la de Quini)”, concluye.
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