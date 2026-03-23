Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

El Sporting ya conoce el horario para la visita al Burgos

Le fecha sonríe a los aficionados rojiblancos que tengan previsto desplazarse a tierras burgalesas

Guille Rosas, ante un jugador del Burgos

Guille Rosas, ante un jugador del Burgos / Marcos León / LNE

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Gijón

El Sporting conoció este lunes el horario para la visita al Burgos, en partido correspondiente a la jornada 35 de Segunda División. Los rojiblancos jugarán en El Plantío el sábado, 11 de abril, a las 16.15 horas. La fecha puede ayudar a ver aumentada la habitual presencia de seguidores rojiblancos en los desplazamientos del Sporting a tierras burgalesas. Antes, el equipo recibirá este sábado al Dépor (21.00 horas), visitará el miercoles al Racing de Santander (21.30 horas) y recibirá en El Molinón al filial de la Real Sociedad. Este último, en jornada de lunes, 6 de abril, a las 20.30 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
  2. Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
  3. El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
  4. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
  5. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  6. Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
  7. Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
  8. Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas

El Sporting ya conoce el horario para la visita al Burgos

El Sporting ya conoce el horario para la visita al Burgos

Lugones afianza su Semana Santa con nuevos cofrades: "Si no hay gente que haga esto, la tradición desaparece"

Lugones afianza su Semana Santa con nuevos cofrades: "Si no hay gente que haga esto, la tradición desaparece"

El PSOE va perdiendo el tren

El Marino lamenta la pérdida de Denilson Mena: “Era un chaval extraordinario, tenía un aura espectacular”

El Marino lamenta la pérdida de Denilson Mena: “Era un chaval extraordinario, tenía un aura espectacular”

Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La FEA recibe el respaldo de más de 3.000 personas en su estreno en Gijón

La FEA recibe el respaldo de más de 3.000 personas en su estreno en Gijón

La Guardia Civil revisará las guanteras de los coches buscando este objeto, que si no lo tienes te pondrá una multa de entre 601 y 3.005 euros

La Guardia Civil revisará las guanteras de los coches buscando este objeto, que si no lo tienes te pondrá una multa de entre 601 y 3.005 euros
Tracking Pixel Contents