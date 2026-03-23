El Sporting ya conoce el horario para la visita al Burgos
Le fecha sonríe a los aficionados rojiblancos que tengan previsto desplazarse a tierras burgalesas
El Sporting conoció este lunes el horario para la visita al Burgos, en partido correspondiente a la jornada 35 de Segunda División. Los rojiblancos jugarán en El Plantío el sábado, 11 de abril, a las 16.15 horas. La fecha puede ayudar a ver aumentada la habitual presencia de seguidores rojiblancos en los desplazamientos del Sporting a tierras burgalesas. Antes, el equipo recibirá este sábado al Dépor (21.00 horas), visitará el miercoles al Racing de Santander (21.30 horas) y recibirá en El Molinón al filial de la Real Sociedad. Este último, en jornada de lunes, 6 de abril, a las 20.30 horas.
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