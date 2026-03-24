Goles solidarios y rojiblancos en Barcelona de una peña del Sporting

La colonia sportinguista en Barcelona ha vuelto a convertir en un éxito una de sus iniciativas solidarias. La quinta edición del torneo de fútbol sala organizado por la peña sportinguistas Quini de Barcelona, en colaboración con el Centro Asturiano de la Ciudad Condal, volvió a reunir a varios colectivos relacionados con el fútbol para recaudar fondos. En esta ocasión, en beneficio de Rettando, una asociación que se ocupa de ayudar a afectados con síndrome de Rett, un transtorno genético raro del neurodesarrollo. Con el fin de apoyar y dar visibilidad a este colectivo, varios equipos integrados por seguidores de clubes como el Cádiz, el Málaga, el Oviedo o la Cultural Leonesa, entre otros, tomaron parte de la competición. Además del torneo, se desarrolló una comida y una subasta solidaria. La peña sportinguista Quini de Barcelona también ha sido una de las que se sumó a la organización de recogida de bufandas entre la afición del Sporting para hacerla llegar a la familia de "Tanti", seguidor rojiblanco fallecido recientemente.