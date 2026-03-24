En medio del lío con el Sporting por el día del club, más de 3.000 quieren ir a Santander

El Real Sporting ha cerrado el proceso de inscripción para el sorteo de entradas para la visita al Racing de Santander, conjunto al que se medirá el equipo rojiblanco el miercoles, 1 de abril, a las 21.30 horas en El Sardinero. El club ha contado con un total de 3.516 abonados registrados. Tras la celebración del sorteo, los abonados agraciados serán aquellos que, en primer lugar, se sitúan a partir del número de abonado 6.127, hasta completar las 577 localidades disponibles. Estos recibirán un correo electrónico con toda la información relativa a la adquisición de las entradas. En medio de las críticas al Sporting por el día de club, la demanda de la Mareona ha multiplicado por seis la oferta disponible de localidades.

El procedimiento constó de dos fases. En la primera, se extrajeron diez números aleatorios que, una vez ordenados de menor a mayor, fueron: 409, 1.548, 2.220, 6.127, 10.966, 12.721, 17.300, 18.707, 20.822 y 22.829. Posteriormente, en la segunda parte del sorteo, se obtuvo el número 4, lo que determinó que el número seleccionado fuese el 6.127, al corresponderse con el quinto en el orden resultante de la primera extracción.

Quedaron excluidos de este sorteo los ‘Abonados Embaxadores’ que se hubieran inscrito en la solicitud, ya que disponen de prioridad en la compra de entradas conforme a las ventajas recogidas en el ‘Plan +SPORTING’, cuya información está disponible en la web oficial del club.

El sorteo se llevó a cabo bajo supervisión y fue grabado íntegramente, quedando las imágenes a disposición de los abonados que deseen consultarlas.

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Plazos y condiciones para los abonados agraciados

Los abonados que hayan resultado agraciados deberán efectuar el pago antes del jueves 26 de marzo a las 09:00 horas, sin posibilidad de abonar las localidades fuera de ese plazo. El envío de las entradas se realizará de forma digital a partir del viernes 27 de marzo. Además, las localidades serán nominativas, por lo que no se permitirá el cambio de titular y únicamente podrán ser utilizadas por los abonados premiados.