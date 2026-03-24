El Molinón, de récord a mirar veinte años atrás

El Sporting inició el 2026 con cifras muy cercanas a récord de abonados y de asistencia al municipal gijonés. El club logró alcanzar los 24.000 socios, cifras tras la que la entidad echó el cierre a la campaña de abonados. Además, conoció el balance de seguimiento en El Molinón durante la primera vuelta, incrementado en 1.120 espectadores respecto a la campaña anterior, y con un promedio de 22.548 espectadores. Números con los que se situó como el tercer campo con mayor asistencia de la categoría, tras La Rosaleda (Málaga), 24.046 y Riazor (La Coruña), con 22.936. En una semana en la que el malestar de una parte de la afición por cómo se gestionó el día del club se dejará ver en las gradas en el partido del sábado ante el Deportivo (21.00 horas), para encontrar el peor registro en el municipal gijonés este siglo (sin contar la pandemia) hay que viajar veinte años atrás.

Unos 5.000 espectadores (entonces no se facilitaban desde el club datos concretos y oficiales) acompañaron al equipo en El Molinón en la última jornada de la temporada 2005-06, ante el Murcia. El partido tenía poco o nada en juego para los rojiblancos, que ya habían encarrilado la permanencia en jornadas anteriores. Suponía más el adiós a una campaña de mucho desgaste entre el club y su afición. También a un histórico de la entidad, Ciriaco Cano, que se despedía del banquillo tras sacar petróleo a una plantilla joven y plagada de jugadores de Mareo ante los problemas económicos en los que navegaba la entidad. Hasta 12 jugadores de la cantera llegaron a debutar esa temporada. Era la octava campaña consecutiva en Segunda. Ahora, el conjunto gijonés encadena nueve.

La menguada afluencia al campo ya pudo comprobarse en la jornada anterior a aquel partido ante el Murcia en la 2005-06. Fue ante el Racing de Ferrol y ahí sí, ahí el Sporting necesitaba ganar para atar la salvación. Lo hizo por 3-1 ante 6.300 espectadores. Aquella temporada, marcada por la desilusión y el hartazgo del sportinguismo hacia la gestión del club, tuvo un revulsivo llamado Manolo Preciado. El cántabro fue presentado poco después del final de la campaña, iniciando una etapa que dejó huella. Tras un primer año en el banquillo de mucho sufrimiento, el de Astillero lideró después un ascenso contra todo pronóstico que devolvería al Sporting a la máxima categoría una década después.

A la espera del efecto del día del club en la afición del Sporting y la asistencia a El Molinón, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el partido entre Sporting y el Deportivo de este sábado. Esta declaración obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación entre aficiones dentro del recinto deportivo y el control de acceso al estadio, además de que las fuerzas de seguridad reforzarán su despliegue para vigilar a las hinchadas, según ha detallado el Ministerio del Interior en un comunicado.

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La medida se ve respaldada por los menos de 300 kilómetros que separan las ciudades de La Coruña y Gijón, además de la simplicidad para trasladarse a ella por parte de los aficionados coruñeses. Esto implica ampliar las medidas de seguridad y equipararlas a las vividas en encuentros como el derbi asturiano en temporadas anteriores o, más recientemente, ante el Valladolid en casa. Se espera que la afición deportivista viaje en masa, superando el millar de seguidores en Gijón.