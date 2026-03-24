La opinión de Juanma Castañón: El Molinón debe decir basta

El Molinón debe decir basta. Una imagen potente como un estadio vacío es la única vía para hacer reaccionar a un club, el Real Sporting de Gijón, que se encuentra en una alarmante situación de deriva en lo deportivo y lo institucional, con decisiones difíciles de entender para su gran garante: su afición. La última, dictaminar como día del club un partido de vital importancia para el objetivo de intentar codearse con el grupo de cabeza de la Segunda División. Y, además, a un precio desorbitado de 22 euros. No es el momento. No son las formas. Una gota más en un vaso que está a rebosar.

La decisión de no entrar al campo como protesta, puesta en marcha por la Grada de Animación y secundada por Unipes tras realizar un referéndum entre sus peñas, ha de ser la mecha que encienda al sportinguismo, que ha de estar más unido que nunca por un bien mayor: es importante ganar el partido contra el Dépor, pero más importante aún es que el club vuelva a respetar a su afición, su bien más preciado. Es una cuestión de dignidad.

El sportinguismo hace tiempo ya que está harto, y ahora es el momento de demostrarlo. Es el momento de decir al club, y especialmente a sus dirigentes, que no todo vale, que no se puede pedir esfuerzos siempre a los mismos, a los más fieles, pero no dar nada a cambio. Ya no vale la escucha activa, es el momento de los hechos, de despertar antes de que sea demasiado tarde.

El día del club es la última piedra en un camino tortuoso. La deriva deportiva hace ya tiempo que es alarmante, con un club, uno de los más grandes de este país por historia, afición e idiosincrasia, vagando por la categoría de plata del fútbol español, lejos de donde merece estar, e incluso coqueteando con desaparecer por primera vez en su historia del fútbol profesional.

A ello se suman demandas largo tiempo reclamadas por la afición, que siguen sin tener respuesta. El arreglo de El Molinón es una necesidad acuciante, sobre todo en lo que a su grada visitante se refiere. Ya no vale la partida de ping-pong entre Sporting y Ayuntamiento. Pónganse de acuerdo, háganlo, no valen excusas. El sportinguismo, La Mareona de la que tanto presumen, se lo merece. Se merece poder viajar en masa a animar a su equipo fuera de Gijón. Se merece un trato digno.

Hay más cuestiones. El desmantelamiento de Mareo y su fútbol base, hasta hace no mucho referente en todo el país y uno de los mayores orgullos de esta afición. O los precios abusivos de los abonos que año tras año, de forma religiosa, el sportinguismo afronta.

Creemos que la afición ya ha hecho mucho, ahora es el momento de que el club responda en consecuencia. Y, para ello, es necesario una imagen potente de unidad y protesta. Un Molinón vacío cuando más lo necesita el equipo. Una decisión difícil, pero que se ha de tomar por dignidad y sportinguismo.