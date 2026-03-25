Giro del Sporting: la entidad ofrece fórmulas para compensar el importe del día de club

A través de un comunicado dirigido a sus abonados, la entidad rojiblanca ha anunciado una medida compensatoria con la que busca “reconducir la actual situación” tras las críticas recibidas en los últimos días.

El club mantiene su decisión de celebrar el día del club —una medida que obliga a los socios a pagar un suplemento para determinados partidos— aludiendo a las necesidades presupuestarias ya explicadas. Sin embargo, introduce ahora una fórmula de compensación económica: los abonados recibirán un importe equivalente al precio de ese suplemento, que podrán destinar a la compra de entradas para futuros partidos en El Molinón o, en su defecto, descontar del abono de la temporada 2026/27.

Las cantidades fijadas oscilan entre los 22, 17, 11 u 8 euros, en función del suplemento abonado. Este saldo podrá utilizarse desde el encuentro del próximo 6 de abril frente a la Real Sociedad B y tendrá una validez de seis meses, hasta el 6 de octubre. Si el abonado no hace uso de esta opción, el importe se aplicará automáticamente como descuento para el próximo curso.

Este movimiento llega después de una semana marcada por la polémica y el distanciamiento entre el club y parte de su masa social. El Sporting ya mantuvo recientemente una reunión con representantes de aficionados para tratar de acercar posturas tras el malestar generado por el día del club ante el Deportivo de La Coruña, aunque el encuentro concluyó sin acuerdo y evidenció la fractura existente.

Las protestas de varios colectivos, incluida la amenaza de no acudir al estadio como medida de presión, han puesto en el foco la gestión de la entidad. En este contexto, el club insiste en que nunca ha cuestionado “el papel fundamental de la afición”, al tiempo que recuerda que la medida estaba contemplada en la campaña de abonados y respaldada por los presupuestos aprobados en la Junta General de Accionistas.

Con este gesto, el Sporting busca rebajar la tensión y recuperar la unidad en el tramo decisivo de la temporada, apelando a “extraer enseñanzas” y avanzar juntos hacia los objetivos deportivos en los próximos partidos en El Molinón.