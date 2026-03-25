Riestra da la cara en esta extensa entrevista con LA NUEVA ESPAÑA en mitad de la crisis del Sporting por el día del club: "Nos hemos equivocado en muchas cosas que han llevado a esta situación"

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, conversa con LA NUEVA ESPAÑA instantes antes de coger un vuelo que le devuelva a Asturias tras participar en la cumbre de LaLiga con los clubes del fútbol español. El dirigente ofrece su versión en uno de los momentos más críticos para el grupo Orlegi después de la crisis por el día del club y repasa la delicada situación del proyecto deportivo y los cambios estructurales en Mareo.

—¿Es el momento más difícil del grupo en el Sporting ahora mismo?

—Es muy difícil evaluarlo, porque cada quien lo vive de una forma distinta, pero sí le diría que es un momento que nos lleva a la reflexión, a sentarnos, a analizar muy bien qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y dónde nos hemos equivocado. Creo que el último año ha sido mucho de esto. De salir a reconocer dónde nos hemos equivocado, pero también creo que es un punto de inflexión muy bueno que nos permita construir juntos hacia adelante y poder crear y hacer lo que todos queremos y buscamos. Un Sporting más fuerte. Ojalá esto nos una, ojalá esto nos alinee a todos a trabajar en el mismo camino y podamos poner al Sporting donde queremos que esté, porque en su presente reciente, ya sea con o en la administración anterior o más atrás, no ha estado a la altura que debe estar. Vale.

—Acaban de hacer un comunicado en el que anuncian un nuevo pack de medidas para suplir o reconocer alternativas para el día del club. ¿En qué consiste?

—Mire, le platico, han sido semanas muy largas, de muchas horas de querer entender muchas situaciones que a veces son difíciles de entender. Esto que se ha generado con una noticia que ya se sabía, que se anunció desde la campaña de abonos que había el día del club, que está aprobado en el Consejo, que los accionistas de la organización lo tuvieron, se hizo público a nuestros aficionados en su momento. Es una sorpresa muy grande. No alcanzamos a entender o a dimensionar qué hay ahí atrás, pero nos tenemos que poner a trabajar. Después de cuatro años de gestión del Grupo y haber cubierto pérdidas por 16 millones de euros, hacer aportaciones de capital por 7, hacer un préstamo participativo por 12, i comprar jugadores... porque a veces creo que esa parte se pierde. Hemos comprado al Sporting jugadores para llevarlos a otros equipos del Grupo por más de 6 millones de euros. No alcanzamos a entender dónde se nos califica de peseteros. Lo que hemos llegado a la conclusión después de todo esto es que debemos encontrar la fórmula de que podamos darle cierta vuelta a est. Obviamente cómo está en presupuesto y mandado en LaLiga y es un tema que lo necesitamos para el límite salarial, estamos tomando una decisión de que este suplemento o esta aportación que están haciendo -que hay distintas desde 22, 17, 11 y 8 euros-, el abonado la puede utilizar más adelante. Ya sea en la compra de un boleto o en la aportación a su abono de la siguiente temporada y poder así no dañar el tema del presupuesto, continuar con lo que estaba establecido y ya aprobado y ver si esto mejora este ambiente, pero sobre todo lo que más me interesa es poderme sentar con todas estas situaciones para poder entender más a fondo esto que a veces desde nuestra silla es poco entendible o poco explicable. Desde que existan dos agrupaciones de peñas, unas federadas y otras asociaciones, desde ahí vemos que hay intereses distintos. Claro, todos decimos que somos sportinguistas, pero al final parece que no estamos alineados todos hacia el mismo interés.

—¿Se reconoce desde el club que se han cometido errores en este proceso del día del club?

—Mire, en el proceso del día del club es muy difícil, porque al final, como le digo, se mencionó y se hizo. Lo que sí reconocemos es que nos hemos equivocado en muchas cosas, que seguramente esta última llevó a esta situación. Al abrir esta parece una reacción excesiva de algo que ya se sabía, que ya se había comunicado y todo, y por eso la idea de cómo rectificar esta situación y darle la vuelta para poder tener este día del club como ya estaba y después que nuestros aficionados más adelante lo puedan utilizar, ya sea en otro boleto o en su abono del año que entra.

—Habían anunciado ya el día del club, pero ¿era el momento, dadas las circunstancias, los partidos que quedan, la situación en la clasificación del Sporting y el rival?

—Pues mire, seguramente no, y por eso las reacciones. Seguramente el momento, la fecha y la situación generaron esta inquietud en los aficionados, porque al final es muy difícil, hay tantos aficionados que unos quieren una cosa y otros otra, pero hemos intentado buscar la mejor solución para todos, porque aquí lo más importante es poder contar con todos en este cierre de torneo, en esta situación para pelear todos el mismo objetivo que todos queremos. Seguramente sí hemos cometido errores en la parte deportiva, pero creo que ya lo hemos reconocido. El cambio de entrenadores nunca es bueno y nosotros hemos tenido bastantes cambios. El rendimiento de muchos jugadores no ha sido el esperado y tendremos que trabajar en esa línea.

—¿Cuántos suplementos se han vendido?

—Pues mire, no tengo la cifra exacta ahora. Vengo del Congreso de LaLiga y muy metido en este tema, no me ha dado tiempo ni de entrar a ver esta situación, pero le prometo que en cuanto tenga el número se lo comparto.

—¿Teme el Grupo una imagen de El Molinón vacío este sábado ante el Deportivo o con más aficionados del rival?

—Pues mire, es difícil que exista eso, porque en caso de que los abonados decidan no ejercer el suplemento, el boleto se quedará. Me preocuparía ver un Molinón vacío y no tener a nuestra gente en un partido tan importante. Creo que son parte fundamental de esta situación y por eso hemos buscado la forma de encontrar el cómo sí. Entendimos la situación, está anunciado, está autorizado y todo, lo que estamos haciendo es evitar una situación de ver un Molinón no en su máximo esplendor como lo vemos cada fin de semana, pero más del rival estoy convencido de que no será así.

—¿Merece la pena, por lo que supone económicamente el día del club, el desgaste social de estas semanas?

—Creo que no merece la pena el desgaste social que hemos vivido. Estoy convencido de que no es un tema del suplemento, es una acumulación de varias situaciones y de varios intereses. El suplemento ha sido la gota que derramó el vaso.

—El Sporting está noveno, con un entrenador destituido y otro al mando. ¿Es un fracaso deportivo esta temporada?

—No sé si catalogarlo como un fracaso deportivo, porque todavía queda mucho por delante, pero lo que sí le aseguro es que ninguno de los que formamos parte de esto querría estar donde estamos. Todos estamos convencidos de que tenemos para estar más adelante. Hemos dejado muchos puntos en el camino y con esos puntos estaríamos donde tendríamos que estar. El objetivo hoy parece lejos, pero hace una semana estábamos a tres puntos con el rival directo. Está todo muy igualado y quedan muchos partidos. Lo que sí le aseguro es que nadie está cómodo en el lugar en el que estamos.

—De cara a la próxima temporada, si no se cumple el objetivo del play- off, ¿tiene pensadas medidas drásticas a nivel deportivo?

—Aquí no hay que tomar medidas drásticas y tenemos un gran ejemplo en el líder de la competencia de este año, el Racing de Santander. No es a base de medidas drásticas como se llega, sino a base de continuidad y de establecer un proyecto. Cuando vienen medidas drásticas es cuando se rompe el rumbo. Lo que le digo de cara al próximo torneo es que vamos a apostar por continuidad. Creo que tenemos una base de jugadores que hemos venido mejorando. Hoy el 70% del plantel tiene contrato. En esa parte hay una mayor estabilidad y solo con continuidad creo que los proyectos son exitosos cuando se les da continuidad. Hoy me toca ver lo que ha pasado con el Arsenal y, a base de continuidad, han mantenido una idea. Caminaremos en esa línea.

—Habla de continuidad. ¿Puede garantizar la continuidad de Borja Jiménez como entrenador y de Jonathan Dubasin y César Gelabert como referentes deportivos?

—No hay ningún jugador en venta. No hemos recibido ninguna oferta y nuestra idea es que continúen. Siempre he dicho que esto depende de varias partes y usted lo sabe bien. Por nuestro lado existe toda la voluntad de que así sea.

—¿Cuánto han afectado las lesiones en el rendimiento de esta temporada?

—Es algo latente en todos los clubes. En estos momentos nos ha jugado en contra y sin duda afecta. Dos de los tres refuerzos de invierno han tenido lesiones de larga duración y eso nos ha impedido contar con ellos el mayor tiempo posible. No tener la plantilla completa siempre afecta, pero también es nuestra obligación estar preparados.

—¿Se plantean la continuidad de Cuenca y Ferrari para la próxima temporada?

—Es nuestra voluntad. Después, que se pueda hacer o no, ya no depende solamente de nosotros, pero las sensaciones que tenemos de los dos jugadores confirman lo que pensábamos.

—¿Se plantea ejecutar la opción de compra de Ferrari?

—Tendremos que sentarnos en la mesa con el Sint- Truidense y platicar con ellos cuáles son sus situaciones. Obviamente la opción de compra estaba sujeta a unos objetivos y al ascender. Si no logramos el ascenso, tendremos que replantear esa opción.

—La última: los cambios en Mareo. El Grupo tiene previsto eliminar los benjamines, previsto eliminar los cadetes. ¿Supone esto un golpe a la estructura de Mareo?

—Lo que le digo es que lo que estamos haciendo es una reestructura que nos permita fortalecer a Mareo, que nos permita darle una mejor atención y una mejor competitividad a cada uno de los equipos que están en Mareo, que nos permita un mejor desarrollo. Si fuéramos en contra de esta situación o atentar contra Mareo o lo que fuera, no tendríamos la cantidad de jugadores que tenemos de Mareo en el primer equipo, no le hubiéramos renovado a la cantidad de jugadores que hemos renovado, como lo sabe, a Diego, a Pablo, a Nacho, a Gaspar, a Queipo. Si no creyéramos en Mareo, tampoco hubiéramos hecho la inversión que se hizo. Lo que creo aquí es que ha habido una confusión entre tantas cosas que suceden dentro de Mareo, como la parte internacional, que nada tiene que ver con el fútbol base. Conviven dentro de Mareo y entonces se prestaría a decir que interesa más la parte internacional que la formación. No, porque nos interesa al cien por cien la formación de jugadores. La parte internacional es una fuente de ingreso para poder fortalecer todavía más nuestra estructura. En el caso de los benjamines, lo que evaluamos es que la competencia en la región no es la mejor. Si todos los buenos jugadores los tenemos nosotros, no hay evolución. En cadetes no desaparecen, pero se evalúa reducir equipos. Buscamos mejorar el desarrollo.

—Habla de dos partes muy independientes, muy separadas.

—Completamente independientes. Lo único que convive en el mismo complejo.

—Pero, en cambio, el director de Mareo sí pasa de una parte al área internacional.

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—Sí, porque tiene una mayor fortaleza en eso, tiene un conocimiento amplio en su recorrido, en su bagaje, y queda, pero quien queda es la continuidad, porque queda dentro de la estructura, y quien encabeza el proyecto somos los mismos. No ha habido un cambio y no es un replanteamiento y no es sacar a Vega Arango porque no funciona, es en qué parte de la estructura funciona más y genera más valor para hacernos más fuertes como organización y por eso se toman las decisiones.