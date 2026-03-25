El Sporting, un tramo clave y el reto de sumar el 66% de los 33 en juego: la media del play-off está en 67 puntos

11 jornadas por delante, 33 puntos en juego y varios rivales directos en la lucha por volver a engancharse al play-off a la vuelta de la esquina. El Sporting iniciará ante el Deportivo de La Coruña un tramo clave para definir sus aspiraciones en la categoría. La llegada este sábado del Deportivo de La Coruña, segundo en la clasificación, es el primero. Una victoria permitiría recuperar crédito y pulso para atajar los de cinco puntos de distancia con el play-off. Un reto, el de la promoción, que en las últimas cinco temporadas se ha situado en una media de 67 puntos. Eso implicaría que el conjunto gijonés debería sumar 22 puntos de aquí al final de temporada. Eso implicaría hacer el 66% de los que quedan en juego. 45 puntos lleva en las 31 jornadas disputadas, eso es el 48,4%.

En poco más de cuatro días, el Sporting medirá su fuerza con la cabeza de la clasificación. Al duelo del sábado ante el Deportivo de La Coruña le seguirá la visita al Racing de Santander, líder de la categoría. Salir vivo de estos dos envites, o más cerca del play-off, puede cambiar la manera de ver el tramo final de la temporada. De lo contrario, dos pinchazos podrían suponer ir poco más allá de los 50 puntos tan repetidos esta campaña, tanto por Borja Jiménez como por parte de José Riestra, como primer objetivo.

A partir de ahí, el Sporting recibirá a la Real Sociedad B, que con 40 puntos todavía está inmerso en la pelea por atar cuanto antes la permanencia en la categoría. En todo caso, no se le ha dado especialmente el filial donostiarra en sus últimos cruces. A continuación, los rojiblancos visitarán a otro de los equipos que le preceden en la tabla, el Burgos. El equipo dirigido por Ramis es ahora mismo séptimo, con cinco puntos más que los de Borja Jiménez. Si el equipo gijonés llega metido en la pelea por la promoción, puede ser otro de los encuentros claves para seguir en la lucha por estar entre los seis mejores de Segunda División. El desplazamiento a El Plantío contará, a buen seguro, con el respaldo de la Mareona. Varias peñas cuentan con viajar junto al equipo, como viene ocurriendo en las últimas visitas a tierras burgalesas.

Los siguientes enfrentamientos del Sporting serán, por este orden, ante Cádiz, Córdoba, Ceuta y Málaga, conjuntos con diferentes intereses . En la zona templada, como el Sporting, están Ceuta y Córdoba, mientras que el Cádiz busca alejarse del descenso, y el Málaga sueña con una promoción que ahora mismo ocupa, marchando en cuarta posición. No le acompaña al Sporting un final de temporada en el que disputará dos de los tres últimos partidos fuera. Será en Zaragoza, metido en descenso, y Granada, la última jornada, también más cerca de la zona baja que de los puestos altos. Por el medio, el Almería, uno de los favoritos a dar el salto a la categoría por plantilla, visitará El Molinón.

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Lo que resulta evidente es que el Sporting no ha llegado en su mejor momento a un tramo en el que cualquier tropiezo puede suponer una distancia difícil ya de salvar. Las lesiones de larga duración de Nacho Martín y Ferrari y la brecha social abierta con un sector de la afición, tampoco ayudan. El Sporting tiene el sábado un partido que puede significar más que tres puntos.