Andrés Cuenca pone el foco en el partido ante el Deportivo: los plazos de recuperación del central del Sporting
El defensa rojiblanco aspira a entrar en convocatoria tras lesionarse hace más de un mes
Andrés Cuenca sigue dando pasos firmes en su recuperación y ya se entrena de forma progresiva con el grupo del Real Sporting de Gijón, con el objetivo de poder estar disponible de cara al importante encuentro de mañana en El Molinón frente al Deportivo de La Coruña. El central, uno de los fichajes destacados del mercado de invierno, apura plazos para regresar en un partido marcado tanto por su trascendencia deportiva como por la crisis abierta en el entorno a raíz del día del club.
El joven defensa, que sufrió una importante lesión muscular en su debut, concretamente una rotura en el isquiotibial izquierdo, ha experimentado una evolución muy positiva en las últimas semanas. Aquella dolencia, producida en su estreno con el equipo, le obligó a frenar en seco su aterrizaje tras haber llegado como una apuesta importante para reforzar la zaga. Desde entonces, Cuenca ha intensificado su trabajo de recuperación con sesiones exigentes, incluyendo dobles jornadas de entrenamiento para acelerar su regreso.
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