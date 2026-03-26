Gelabert apela a la unión para frenar el boicot en El Molinón: "Necesitamos llegar a un acuerdo"

César Gelabert, centrocampista del Real Sporting de Gijón, apeló a la unidad entre el club rojiblanco y su afición para resolver la brecha que se ha abierto en las dos últimas semanas a razón del día del club. “Voy a pedir que necesitamos llegar a un acuerdo; El Molinón es un factor muy importante”, reclamó uno de los jugadores más relevantes del proyecto, que se mostró comprensivo con “la situación del club, que necesita ingresos para tener mayor sostenibilidad económica”.

Día del club. «Entendemos muy bien la situación y el enfado de la afición, que siempre nos acompañan en las buenas y en las malas. También entiendo la situación del club, que necesita ingresos para tener mayor sostenibilidad económica y para hacer un proyecto más fuerte para un futuro. Sí que voy a pedir que necesitamos llegar a un acuerdo entre ambas partes, El Molinón es un factor muy importante y pido esa unión; el sábado en un partido vital. Nos lo vamos a dejar todo y sabemos que la afición intentará estar con nosotros en la medida de lo posible. Juntos vamos a ser siempre más fuertes»

Calendario. «Van a ser dos partidos importantes lo que está por venir por cómo está la clasificación y cómo estamos nosotros. Venimos de una derrota en Canarias nos hace daño porque en el partido tuvimos oportunidades, pero es verdad que la semana anterior contra el Castellón demostramos ser muy solventes siendo capaces de marcar 4 goles en casa. Sé de la importancia de estos partidos, pero al final son tres puntos, y creo no hay que mirar más allá del sábado e intentar ganar en casa»

Rol. «Cómodo me encuentro no en una posición sino intentando tener el balón conmigo, siempre cerca, acumulando pases, transitando... Es verdad que el míster me está utilizando más de extremo, pero estoy prácticamente igual de cómodo. En mi carrera he jugado ahí pero también de delantero, de mediapunta... No te podría decir una demarcación, donde me pida el entrenador»

Pelea por el play-off. «Sé lo importantes que son estas 11 jornadas que quedan y los partidos como local en esta categoría. Creo que nos equivocaríamos si miráramos más allá del sábado. Necesitamos ganar, es muy importante para nosotros, y mantenernos lo más cerca posible del play- off en la clasificación para pelearlo»

Estado. «Me encuentro bastante bien en lo físico, estoy en un buen momento. Sí es cierto que tuve unas molestias hace unas semanas y coincidieron con mi sanción por suerte para descansar contra el Castellón. Estoy en un buen momento, me encuentro bastante bien y estoy cómodo»

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Igualdad. «Hay varios equipos que están fuertes. La clasificación va a ir cambiando bastante, quedan todavía muchas jornadas. El Dépor tiene un gran equipo y grandes nombres individuales, y creo que va a poder estar arriba»