Incertidumbre, tensión, nervios y movimientos para respaldar al equipo y criticar la gestión del Sporting: las respuestas de los colectivos a las nuevas medidas por el día del club

Incertidumbre. Nervios. Y tensión. El nuevo paquete de medidas anunciado por el Sporting de Gijón (con compensaciones económicas para los abonados que adquieran el suplemento del día del club, descuentos o rebajas para el futuro abono) no ha logrado, por el momento, cerrar la crisis abierta por el día del club en torno al partido ante el Deportivo de La Coruña en El Molinón. La brecha social es ya evidente. El Grupo Orlegi ha reaccionado de forma tardía y por segunda ocasión, en una muestra del nerviosismo que se palpa en el club, con una nueva propuesta tras el lento ritmo en la venta de suplementos. Un movimiento que llega, además, en la antesala del aterrizaje en Gijón de Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Orlegi Sports, y que no ha logrado despejar la incertidumbre en torno al encuentro.

En paralelo, la Grada de Animación 1908 promueve un gran recibimiento al equipo en los aledaños del estadio como muestra de apoyo al conjunto rojiblanco. Una movilización que pretende dejar claro que la afición está con el equipo que dirige Borja Jiménez, pero en contra de la gestión del Grupo Orlegi, en un contexto marcado por el riesgo de ver un Molinón semivacío, interpretado por parte del entorno como una manifestación de crítica.

Desde Unipes, su presidente, Gustavo Alonso, sigue con una postura firme, ratificada por las peñas tras la última consulta a sus afiliados: no acceder al estadio para confirmar la protesta contra la gestión de la propiedad del Sporting de Gijón. “La decisión adoptada ha sido respaldada por las peñas. El motivo principal de continuar adelante, además de que esto trasciende al día del club, es que el Sporting ha subestimado a los colectivos sociales. El club convocó una reunión sin proponer alternativas. El giro de ahora obedece más a una estrategia del club, al ver que la venta de suplementos no era la esperada. Se han visto obligados a rectificar. No es una decisión de motu propio”, señaló.

En una línea más abierta, aunque con demandas claras, se expresó la Federación de Peñas Sportinguistas. Su vicepresidente, Emilio Llerandi, valoró el paso dado por el club: “Agradezco que aunque tarde el club haya reaccionado y haya lanzado una propuesta que en parte pueda satisfacer a una buena parte de los abonados. Esperemos que a partir de ahora valoren más a la afición y todo lo que representa para el club. Sobre todo deseo que el grupo Orlegi ponga los pies en esta tierra asturiana, que se replantee su modelo y que refrende con hechos las demandas de la afición”.

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Por su parte, la Grada de Animación 1908 mantiene su decisión de no acceder al estadio para visibilizar su “disconformidad y hartazgo con la gestión de Orlegi en el Sporting”, ampliando además sus críticas a distintas cuestiones relacionadas con la gestión del club.