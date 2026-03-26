El Molinón abre sus puertas al Sporting Femenino en un duelo clave por la permanencia

Este domingo, a las 17.00 horas, el Sporting Femenino no juega solo un partido. Juega mucho más que tres puntos. Recibe al CD Olímpico de León en El Molinón, en un encuentro de la jornada 23 de la Segunda RFEF que puede certificar la permanencia matemática y, al mismo tiempo, abrir una puerta que durante años ha estado entrecerrada. LA NUEVA ESPAÑA reúne a Nuria Cueto, Natalia Sobero, Antía Mayo y Yaiza Cernuda, las capitanas del equipo, en el municipal gijonés para analizar la vuelta a ese escenario y el lugar del fútbol femenino en el club y en la sociedad asturiana.

Porque no es habitual ver al femenino en El Molinón: será solo la segunda vez. La anterior, el 21 de abril de 2019, terminó con un contundente 1-7 ante el Gijón Femenino y con 9.700 personas en la grada. Una cifra que todavía resuena como referencia… y como desafío. Natalia Sobero, jugadora del Sporting, es una de las pocas que ya sabe lo que es vivir el estadio desde dentro. Lo dice sin rodeos: "Para mí es un sueño volver a jugar en El Molinón". En 2019 apenas pudo saborearlo. Participó, pero "fui suplente". Ahora lo afronta de otra manera: "El domingo va a ser como una primera vez, pero ojalá seguir repitiéndolo muchos años". No habla solo de ella. Habla de continuidad, de normalidad. De que deje de ser una excepción. Ese sentimiento lo comparte el vestuario.

Nuria Cueto lo resume en una mezcla de orgullo y ambición: "Es un orgullo llevar esta camiseta y poder representarla en el estadio más antiguo de España". Pero no se queda ahí: "Ojalá pudiésemos jugar más veces aquí, pero ahora queremos disfrutar de esta, que al final es muy importante".

El club ha querido que este partido sea algo especial. Los abonados podrán acceder con el carné 2025/26 y el público general tendrá entradas a un precio único de 8 euros. Se abrirá la grada oeste y, si la respuesta acompaña, también la este.

El equipo llega con el foco claro. Yaiza Cernuda insiste en lo esencial: "La verdad es que el equipo está con muchas ganas y, sobre todo, ilusionado. Esa es la parte fundamental y lo que nos va a permitir hacer las cosas bien". No hay distracciones. El escenario cambia, pero la mentalidad no: "El equipo, como si jugáramos en Mareo, está concienciado y centrado en el rival que viene". Sin embargo, El Molinón no es Mareo. Y eso también lo saben. Antía Mayo lo explica poniendo palabras a algo que va más allá del fútbol: "Somos un equipo de cantera". Y en ese matiz está parte del mensaje. Identidad. Pertenencia. Trabajo silencioso durante años. "Es un escenario en el que podemos demostrar todo el trabajo que llevamos y darnos a conocer, para que el público vea por lo que luchamos cada día". No se trata solo de ver un partido. Se trata de mirar de frente a un equipo que quiere ocupar su espacio. Que quiere que El Molinón también sea su casa.

El partido que también se juega en la grada

"Queremos aprovechar la experiencia y que la gente vea que es un fútbol, quizá diferente, pero muy bonito también", explica Nuria. Sin complejos, sin comparaciones vacías. Reconociendo las diferencias, pero poniendo el foco donde lo ponen ellas: "Nosotras también representamos lo más importante, que es este escudo y este club". El domingo hay un objetivo deportivo claro —ganar y asegurar la permanencia—, pero también hay algo más difícil de medir: que la gente vaya, que mire, que repita. Que no sea un evento aislado, sino un paso más. Antía lo lanza directamente: "Espero que la afición vea lo que es el Sporting Femenino y nosotras vamos a demostrarles que merece la pena que sea en El Molinón".

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El balón empezará a rodar a las 17.00. Pero lo que ocurra en la grada también jugará su partido. Y ese, esta vez, sí depende de todos.