El análisis de Josu Uribe sobre el partido del Sporting ante el Deportivo: "No es el Súper Dépor"

Estado de las taquillas de El Molinón en la tarde de este viernes. / Marcos León / LNE

Llega la jornada 32 de La Liga Hypermotion al viejo recinto gijonés de El Molinón con la visita de todo un Deportivo de La Coruña, clasificado en segunda posición y con la posibilidad real de luchar por el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol después de mucho tiempo.

Casi una década llevan los gallegos alejados de la élite de nuestro fútbol, las malas decisiones deportivas e intentar vivir económicamente por encima de sus posibilidades les pasaron factura.

Cayeron incluso con sus huesos en el fútbol semiprofesional durante cuatro largas temporadas, algo muy duro para una afición que no hacía mucho veía levantar títulos a su equipo y competir en Europa, cosas de fútbol, amigos.

Con un enorme respaldo económico de grupos inversores gallegos han ido cada temporada construyendo un equipo cada vez mejor y con un único objetivo deportivo como es el ascenso.

Junto a Racing y Almería son, de largo, las plantillas más competitivas, las plantillas con más calidad y profundidad de toda la categoría y, para mí, entre estos tres equipos estarán las dos plazas de ascenso directo.

La Liga Hypermotion es una categoría muy igualada, una categoría donde cualquiera puede ganar a cualquiera y no está siendo un camino de rosas para los gallegos.

Han pasado momentos muy buenos, con resultados y rendimientos muy altos, con momentos complicados, sobre todo actuando de local, que han puesto en entredicho tanto la capacidad del proyecto como la del técnico.

Un equipo con la friolera de 16 victorias, de las cuales 9 victorias son alejados de su afición, el mejor comportamiento como visitante de largo de la categoría y unos números impresionantes como visitante.

Antonio Hidalgo ha construido un equipo muy equilibrado que no necesita del control del balón ni del partido para hacerle daño al rival.

Un equipo que está cómodo con los ataques estáticos por la calidad de sus jugadores, pero que ataca muy bien los espacios y las espaldas del rival por la enorme verticalidad de sus jugadores de ataque.

Un equipo que sabe a lo que juega tanto cuando ataca como cuando defiende, pero además un equipo con mucho compromiso colectivo y calidad individual, algo fundamental para que una buena plantilla se convierta en un gran equipo.

Se pueden manejar en varios modelos de juego debido a las enormes variantes y perfiles que le da su extensa plantilla.

Se sienten más cómodos en una estructura 1/4/2/3/1 para, a partir de ahí y dependiendo de las necesidades del partido y del resultado, modificar sus estructuras a un doble punta o a recomponer su medio campo con un tercer centrocampista más e incluso a una defensa de tres centrales si el momento demanda achicar aguas, un equipo muy completo.

El mercado invernal le trajo al Deportivo un portero del nivel de Ferllo que se hizo con la titularidad nada más llegar.

Junto a ellos, dos incorporaciones top para la categoría como Alti (Villarreal) y el asturiano Ricky (Albacete).

Una plantilla con laterales de un nivel enorme como Ximo, Escudero o Quagliata, tanto para atacar como para defender.

En el centro de la defensa, jugadores como Comas, Barcia, Noubi (baja) o el comodín Loureiro completan una línea defensiva muy fuerte, aunque quizás algo débil a campo abierto y con muchos metros a su espalda.

Un centro del campo de lo mejor y más completo de la categoría con jugadores de un nivel técnico enorme como Soriano, Patiño o Ricky para complementar con jugadores muy buenos defensivamente como Gragera, José Ángel o la agradable sorpresa del canterano Villares.

Un grupo de jugadores de enorme calidad completan la línea de mediapuntas, dando enormes variantes en el dibujo y en las ubicaciones al técnico.

Jugadores como Luismi Cruz, Herrera y Alti, junto a posiblemente uno de los mejores jugadores de la categoría y su máximo realizador con 10 goles, como es Yeremay, completan un ramillete de extraordinarios peloteros.

En la punta del ataque, dos jugadores muy fuertes y experimentados como son el goleador Eddah con 9 tantos en su casillero particular y Mulattieri, junto al canterano Nsongo, son los encargados de finalizar el enorme caudal ofensivo del cuadro gallego.

Un Real Sporting obligado clasificatoriamente a conseguir puntos que le impidan alejarse de esas seis primeras plazas.

Un equipo rojiblanco mucho más reconocible en El Molinón que fuera de él, un equipo además que se siente más cómodo con equipos de calidad que vengan a proponer que con equipos muy metidos cerca de su área.

Los asturianos, si tienen el día y aprovechan los espacios que va a dejar su rival, pueden ganar a cualquiera en esta categoría.

Importante que Borja y su staff estudien e intenten anular todas las virtudes del rival, que son muchas, pero también que el equipo sea capaz de proponer y hacerle daño a un rival que ataca mejor que defiende y que sufre mucho si no es capaz de recuperar tras pérdidas de balón por el perfil tan ofensivo de sus jugadores.

Un histórico exigente, pero lejos del mito

El Real Sporting necesita un gran partido y un gran resultado que permita aplacar dudas a su entorno y permita al club seguir mirando hacia arriba, que le permita demostrar que el equipo no es inferior a nadie y que en esta Liga Hypermotion cualquiera puede ganar a cualquiera.

En frente una de las mejores plantillas de la categoría, un club histórico con una enorme masa social que se dejará notar en el estadio y un club con una enorme apuesta deportiva y económica para recuperar la élite de nuestro fútbol lo más rápido posible.

Amigos, son un gran equipo, pero no nos equivoquemos, no son el Súper Dépor de antaño, no están los campeones del mundo Mauro Silva o Bebeto junto al Zorro de Arteixo en el banquillo, son un buen equipo, pero uno más de esta La Liga Hypermotion... cosas de fútbol, amigos.