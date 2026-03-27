Borja Jiménez deja abierta la opción Yáñez y lanza un mensaje a la afición: "Es fundamental"

Borja Jiménez dejó abierta la puerta al regreso de Rubén Yáñez para el partido de mañana. El técnico explicó que el portero ha completado "una semana muy positiva" y que todo dependerá de cómo se encuentre en el entrenamiento de esta tarde, ya que, si las sensaciones son buenas, podría entrar en la convocatoria e incluso ser una opción para jugar.

Andrés Cuenca

"Está ya en la última fase de la reincorporación al grupo. Esta semana ha hecho algunas tareas con nosotros y esperamos que a partir de la semana que viene esté con total normalidad, pueda hacer sesiones enteras y podamos ir valorando también su estado físico".

Posible reincorporación de Rubén Yáñez

"Tenemos que valorar que su semana ha sido muy positiva. Nos queda la sesión de esta tarde para ver cómo se encuentra, pero tenemos la tranquilidad de que la portería ha estado cubierta en perfectas condiciones estos días con Christian Joel. Decidiremos en función de las sensaciones que tenga Rubén, si puede entrar o no en convocatoria y qué creemos que es mejor para el partido de mañana".

Reencuentro con el Deportivo

"Está claro que es un partido especial. Este año he tenido la posibilidad de enfrentarme a otros ex equipos y mañana toca el Deportivo. Es cierto que allí nos quedamos muy cerquita de conseguir el objetivo y nos quedó esa espinita clavada, sobre todo por cómo se produjo. Pero tengo muchísimo cariño a Coruña y al club, y mañana voy a intentar ganarles al cien por cien. A partir de ahí, luego desearles lo mejor. Están en los puestos altos de la clasificación y ojalá consigan los objetivos que se han propuesto este año".

Ausencia de la afición

"Estoy convencido de que va a haber muchísima más gente del Sporting que del Deportivo. La afición para nosotros es fundamental, como fue el último día. Nos gustaría que nos acompañaran como hacen siempre, pero entendemos y respetamos las decisiones que tomen de manera individual nuestros socios. Empatizamos mucho con ellos, pero tengo el convencimiento de que entienden que son fundamentales para nosotros. Ojalá podamos tener buen ambiente y que los que vengan se marchen contentos para casa".

Jugar con 5 defensas

"Ya lo hemos utilizado más veces. Son situaciones de línea de cinco, independientemente de los nombres, que nos permiten defender con cuatro en bloque alto y con cinco en bloque más bajo. Es algo que he utilizado muchas veces en mi carrera, es algo donde el equipo también se siente cómodo y lo hemos hecho en otros momentos de la temporada. Así que sí, hay posibilidades de que lo volvamos a ver".

Claves para ganar

"Mañana nos viene el mejor visitante de la categoría, con muchas victorias fuera de casa, por eso están ahí arriba. Es un equipo que está sacando muchísimos puntos en los minutos finales, pero no es algo que nos preocupe en exceso. Queremos llevar el partido a nuestro terreno, que seamos reconocibles y que podamos hacer muchos minutos como el día de Castellón o como la segunda parte en Las Palmas. Están haciendo las cosas muy bien y será un partido muy igualado, pero tenemos el convencimiento de que mañana volveremos a ganar".

Unión Kevin y Guille

"Cuando juegas con un lateral en esa demarcación de línea de tres centrales te permite defender en bloque alto con línea de cuatro. Esa versatilidad le da al equipo la posibilidad de adaptarse a distintas situaciones, tanto defensivas como ofensivas. Nos permite tener a Guille más alto y con más influencia en el juego ofensivo, como se vio el día del Castellón".

Marcador cerrado o abierto

"No creo que mañana vaya a ser un partido abierto por cómo defienden ellos. Es un equipo que con balón hace ataques largos y sin balón defiende en bloques medios o bajos. Es algo que cada vez están utilizando más equipos en este tramo de temporada. Por eso no creo que el partido vaya a ser como el del Castellón, sino más cerrado".

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Falta de rotaciones en el equipo

"Está claro que las lesiones no nos han venido bien en un tramo tan importante como este, con partidos entre semana y un calendario muy exigente. A nivel numérico no tenemos muchos futbolistas disponibles para poder ser alineados. Hay jugadores que están acumulando muchos minutos y eso influye, pero dentro de lo que creemos vamos moviendo el equipo según las sensaciones y las posibles molestias físicas. Ahora son semanas para entrenar poco, recuperar bien y competir lo mejor posible".